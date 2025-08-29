Myslivci v uplynulé sezoně zastřelili dosud nejvíc srnčí a daňčí zvěře
Daňčí zvěře přibývá, přirozeně se roztahuje i tam, kde v minulosti nebyla, řekl ČTK předseda Českomoravské myslivecké jednoty Jiří Janota. "Proto stoupají čísla odlovu," uvedl. Do odlovů srnčí zvěře se podle něj intenzivně pustili myslivci i Lesy ČR, protože poškozuje mladé stromky. "Srnčí zvěř způsobuje v lesích na pasekách poměrně významné škody," poukázal. Víc ale podle něj bude patrné z dlouhodobějších čísel.
Ulovených jelenů proti rekordnímu předchozímu roku ubylo o 778 na 35 001 kusů, vyplývá z údajů ČSÚ. Druhý dosud nejvyšší po loňsku byl také odstřel v Česku nepůvodních jelenů sika, snížil se o 379 na 22 450 kusů. "U mufloní zvěře došlo meziročně k zanedbatelnému snížení o 24 kusů na 11 009 kusů, což představovalo historicky druhý největší odstřel této zvěře po předchozím rekordním roce," uvedl ČSÚ.
Divočáků myslivci zastřelili 193 554 kusů, což bylo meziročně o 25,1 procenta méně. "Odstřel černé zvěře meziročně klesl o čtvrtinu, a potvrdil se tak kolísající trend lovu této zvěře," podotkl Josef Kahuda z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ. U zajíců statistici evidují snížení odstřelu o 10,5 procenta na 36 412 kusů.
Na odlovy divočáků má podle Janoty vliv cyklus semenných roků, ve kterých lesní dřeviny jako duby nebo buky plodí výrazně více semen a plodů než obvykle. V takových letech, a poslední sezona k nim patřila, odstřely vždycky klesají, protože divočáci nemají potřebu chodit na takzvaná vnadiště, kam je myslivci potravou lákají, aby je mohli lovit. "Mají dostatek potravy v lese, takže se tam zdržují," řekl o divokých prasatech v semenném roce předseda myslivecké jednoty.
"Úlovky naší nejvýznamnější pernaté zvěře dosahovaly podobných hodnot jako v předchozím roce," napsal ČSÚ. Bažantů meziročně ubylo o 2349 na 367 935 kusů, o 2,2 procenta na 197 056 kusů klesly odstřely kachen divokých.
Minulá sezona přerušila úbytek myslivců s loveckými lístky. "Počet držitelů platných loveckých lístků trvale vykonávajících v honitbě právo myslivosti meziročně mírně stoupl o 247 na 88 584," uvedl ČSÚ. Počet psů s loveckou upotřebitelností se snížil o 175 na 29 563. Téměř třetinu z nich tvořili ohaři. Honiteb bylo v mysliveckém roce 2024/2025 na území Česka 5766 s rozlohou téměř 6,9 milionu hektarů, z toho bylo 195 obor a 282 bažantnic.
reklama