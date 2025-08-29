https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/myslivci-v-uplynule-sezone-zastrelili-dosud-nejvic-srnci-a-danci-zvere
Myslivci v uplynulé sezoně zastřelili dosud nejvíc srnčí a daňčí zvěře

29.8.2025 12:19 (ČTK)
Foto | Nathalie Hausser / Flickr
Myslivci v uplynulé lovecké sezoně zastřelili v Česku dosud nejvíc srnčí a daňčí zvěře a po loňsku druhý nejvyšší počet jelenů a muflonů. Údaje o úlovcích jsou k dispozici od roku 1950. O čtvrtinu naopak klesly odstřely divočáků, ubylo také ulovených zajíců. Úlovky bažantů a divokých kachen byly podobné jako o rok dřív. Na webu to uvedl Český statistický úřad.
 
Údaje statistici zveřejňují po jednotlivých mysliveckých letech, aktuální čísla jsou za období od počátku loňského dubna do konce letošního března. Ulovené srnčí zvěře za tu dobu meziročně přibylo o desetinu na 137 408 kusů, což překonalo dosavadní rekord 131 873 kusů z roku 2009. Odstřelených 50 245 kusů daňčí zvěře bylo o 10,8 procenta víc než o rok dřív.

Daňčí zvěře přibývá, přirozeně se roztahuje i tam, kde v minulosti nebyla, řekl ČTK předseda Českomoravské myslivecké jednoty Jiří Janota. "Proto stoupají čísla odlovu," uvedl. Do odlovů srnčí zvěře se podle něj intenzivně pustili myslivci i Lesy ČR, protože poškozuje mladé stromky. "Srnčí zvěř způsobuje v lesích na pasekách poměrně významné škody," poukázal. Víc ale podle něj bude patrné z dlouhodobějších čísel.

Ulovených jelenů proti rekordnímu předchozímu roku ubylo o 778 na 35 001 kusů, vyplývá z údajů ČSÚ. Druhý dosud nejvyšší po loňsku byl také odstřel v Česku nepůvodních jelenů sika, snížil se o 379 na 22 450 kusů. "U mufloní zvěře došlo meziročně k zanedbatelnému snížení o 24 kusů na 11 009 kusů, což představovalo historicky druhý největší odstřel této zvěře po předchozím rekordním roce," uvedl ČSÚ.

Divočáků myslivci zastřelili 193 554 kusů, což bylo meziročně o 25,1 procenta méně. "Odstřel černé zvěře meziročně klesl o čtvrtinu, a potvrdil se tak kolísající trend lovu této zvěře," podotkl Josef Kahuda z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ. U zajíců statistici evidují snížení odstřelu o 10,5 procenta na 36 412 kusů.

Na odlovy divočáků má podle Janoty vliv cyklus semenných roků, ve kterých lesní dřeviny jako duby nebo buky plodí výrazně více semen a plodů než obvykle. V takových letech, a poslední sezona k nim patřila, odstřely vždycky klesají, protože divočáci nemají potřebu chodit na takzvaná vnadiště, kam je myslivci potravou lákají, aby je mohli lovit. "Mají dostatek potravy v lese, takže se tam zdržují," řekl o divokých prasatech v semenném roce předseda myslivecké jednoty.

"Úlovky naší nejvýznamnější pernaté zvěře dosahovaly podobných hodnot jako v předchozím roce," napsal ČSÚ. Bažantů meziročně ubylo o 2349 na 367 935 kusů, o 2,2 procenta na 197 056 kusů klesly odstřely kachen divokých.

Minulá sezona přerušila úbytek myslivců s loveckými lístky. "Počet držitelů platných loveckých lístků trvale vykonávajících v honitbě právo myslivosti meziročně mírně stoupl o 247 na 88 584," uvedl ČSÚ. Počet psů s loveckou upotřebitelností se snížil o 175 na 29 563. Téměř třetinu z nich tvořili ohaři. Honiteb bylo v mysliveckém roce 2024/2025 na území Česka 5766 s rozlohou téměř 6,9 milionu hektarů, z toho bylo 195 obor a 282 bažantnic.

