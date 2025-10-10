https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/myslivci-vyzvali-urady-aby-dukladne-prosetrily-vyskyty-medvedu-v-cr
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Myslivci vyzvali úřady, aby důkladně prošetřily oznámení o výskytech medvědů v ČR

10.10.2025 12:45 | PRAHA (ČTK)
Diskuse: 2
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | t buchtele / Flickr.com
Českomoravská myslivecká jednota (ČMMJ) vyzvala policii a další příslušné orgány, aby důkladně prošetřily údajné výskyty medvědů v Česku z nedávné doby a zajistily bezpečnost obyvatel i hospodářských zvířat v daných lokalitách. Předseda ČMMJ Jiří Janota dnes na tiskové konferenci v Praze uvedl, že situaci nelze zlehčovat.
 
Policie na Vysočině ve středu informovala o tom, že prověřuje oznámení o možném výskytu medvěda u Senožat na Pelhřimovsku. Tamní myslivec uvedl, že ho viděl a že zřejmě šlo o mládě. Minulý týden se objevily informace o výskytu medvědů také ve vojenském újezdu Hradiště v Doupovských horách na Karlovarsku. Podle Agentury ochrany přírody a krajiny ČR by se tam mělo pohybovat několik zvířat. ČMMJ má ještě informace o možném pohybu medvědice s medvídětem na Přerovsku, událost se měla stát zhruba před dvěma týdny. Veřejnost může případná pozorování poslat na e-mail: medved@aopk.gov.cz.

Všechny dostupné důkazy podle Janoty nasvědčují tomu, že medvědi se v daných oblastech skutečně vyskytovali či ještě vyskytují.

"Z tohoto důvodu jsem i včera požádal (ministra zemědělství Marka) Výborného (KDU-ČSL), aby v této věci kontaktoval pana ministra (Petra) Hladíka (KDU-ČSL) na životním prostředí, abychom opravdu hledali řešení této situace," řekl Janota.

Podle Janoty je potřeba prověřit, zda medvědy do Česka někdo záměrně nepřeváží z jiných států a následně je nevypouští. Podobně se to děje například na Slovensku, uvedl. O důvodech záměrného vypouštění Janota nechtěl příliš spekulovat, mohlo by jít ale například o snahy navrátit medvěda do české krajiny, řekl. Teorie o tom, že by medvědi unikli z domácích chovů, ČMMJ považuje za nepravděpodobné. Nemyslitelné je pak podle myslivců to, aby medvědice s medvídětem urazila do Česka stovky kilometrů ze Slovenska.

Podle ústředního ředitele Státní veterinární správy Zbyňka Semeráda mají v Česku pro domácí chov povolení tři subjekty, v nichž je celkem šest medvědů. Ve dvou cirkusech se dohromady eviduje sedm medvědů, další medvědy pak chovají zoologické zahrady. "Státní veterinární správa nemá od chovatelů žádné informace o tom, že by došlo k úniku medvědů z jejich chovů," řekl Semerád.

V Česku se medvědi vyskytují především v Beskydech, kam migrují ze Slovenska. V Čechách se objeví ojediněle. Někdy se zatoulají dál od Beskyd do Jeseníků, na Českomoravskou vrchovinu nebo do Oderských vrchů. Mimo volnou přírodu se tak medvědi chovají jen v chráněných výbězích nebo zoologických zahradách.

Kabinet slovenského premiéra Roberta Fica letos v dubnu po opakovaných střetech šelmy s člověkem schválil návrh na odstřel 350 medvědů. Střety medvědů s člověkem nejsou na Slovensku ojedinělé. Třeba tento rok v březnu podle úřadů medvěd zabil na středním Slovensku 59letého muže, jehož tělo bylo nalezeno s těžkým zraněním hlavy v lesním porostu.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Medvěd hnědý Foto: Depositphotos Ochránci přírody sledují území u Senožat. Výskyt medvěda potvrzený není Doupovské hory Foto: Lubor Ferenc Wikimedia Commons Vojenský újezd Hradiště upozornil na možný výskyt medvěda v prostorách cvičiště Vlk Foto: Depositphotos V Doupovských horách se objevila vlčí smečka, není jasné, jestli zde i žije

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (2)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

MU

Michal Ukropec

10.10.2025 12:52
Vypouštění vlků prošlo, tak proč to nezkusit i s medvědy.....
Odpovědět

Jan Šimůnek

10.10.2025 13:00
Lepší deset falešných poplachů než jeden člověk zadávaný medvědem.
Odpovědět

Nejčtenější články

Pavel Kmoch: Reakce na tzv. otevřený dopis Ivana Breziny

V parku Javorka v České Třebové roste wellness hotel, místní mají smíšené pocity

Odborníci: Nový ministr zemědělství bude nejspíš z hnutí ANO, možná i šéf svazu

Diskuse: 11

Romana Šonková: Rostoucí hrozba velkochovu chobotnic a rozšiřování akvakultury masožravých živočichů odhalena

Diskuse: 7

Michal Hořejší: Los, který se stal Emilem, aneb O bezvýchodné krizi české krajiny

Diskuse: 89

Na třech vodních tocích v Novohradských horách a na Šumavě obnovily Lesy ČR přirozený vodní režim

Na Čerchově se otevřela horská chata

Diskuse: 1
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist