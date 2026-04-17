Myslivecká stráž by mohla přijít o právo usmrcovat v honitbě toulavé psy a kočky
Skupina poslanců Pirátů, STAN a TOP 09 zdůvodňuje zákaz lovu zvířat norováním nehumánností a krutostí. "Norování navíc postupně ztrácí své opodstatnění, a to jak z hlediska technologického vývoje myslivosti, tak s ohledem na současné požadavky na ochranu zvířat," napsali. Úprava poslanců části opozice navíc zakazuje až na výjimky chov lišek v zajetí. Návrhy Davida Pražáka (ANO) a předsedy lidovců a někdejšího ministra zemědělství Marka Výborného se týkají jen zákazu norování lišek. "Během norování nelze zaručit rychlé usmrcení v přírodních norách," uvedli shodně v důvodových zprávách.
Poslanecké návrhy se týkají změn mysliveckého zákona tak, aby odrážel zařazení jelena siky na unijní seznam invazních nepůvodních druhů. Poslanci by navíc mohli umožnit lov prasete divokého do odchytových síťových zařízení.
Poslanec ODS Petr Bendl prosazuje úpravu, podle níž by mohli uzavírat s brigádníky sezonní dohody o provedení práce s rozšířeným limitem až 1280 hodin ročně také někteří ekologičtí zemědělci. Současná pravidla, podle nichž má takovou možnost jen část konvenčních pěstitelů, pokládá za diskriminační.
Opoziční kritiku vzbudil Pražákův návrh na úpravu nedávno zavedeného přednostního práva pro mladé zemědělce na pacht státní půdy. Chce právo omezit jen na nepronajaté pozemky, což má podle poslance ANO vyloučit možnost právních sporů s dosavadními pachtýři.
Původní novela vychází z unijní úpravy, která ukládá povinnost vést záznamy v elektronické podobě pro všechny profesionální uživatele přípravků na ochranu rostlin. Sněmovní zemědělský výbor doporučil snížení administrativy, kterou zemědělci mají při získávání povolení pro využívání dronů při aplikaci postřiků na ochranu rostlin.
Výbor chce navíc rozšířit slevy na pojistném sezonním pracovníkům z ovocnářství a pěstování zeleniny i na pěstování chmele a révy vinné. Pražákovými úpravami by k nim mohlo přibýt rovněž pěstování okrasných rostlin a školkařských výpěstků.
