Myxomatóza se rozšířila prakticky po celé jižní Moravě, do okolních krajů nikoliv

26.9.2025 19:55 | BRNO (ČTK)
Agresivní choroba myxomatóza, která napadá zajíce a divoké králíky, se rozšířila prakticky po celé jižní Moravě. Veterináři už potvrdili onemocnění u 13 uhynulých zajíců, u jednoho byl test negativní a u dvou vzorků se na výsledek ještě čeká. Jedná se o mrtvá zvířata z Brna a okolí, z Břeclavska, Hodonínska a Znojemska. Dosud není známý žádný případ, který by potvrzoval, že se choroba rozšířila do Zlínského kraje či na Vysočinu. ČTK to řekla ředitelka odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Krajské veterinární správy (KVS) pro Jihomoravský kraj Hana Čaloudová.
 
Choroba se na jižní Moravu rozšířila z Dolního Rakouska, první uhynulé králíky myslivci našli koncem prázdnin. "Nemoc se v populaci bohužel šíří a těžko nyní říct, jak se to bude vyvíjet dál. Šíření by mohly zmírnit klesající teploty, kdy přestává létat hmyz, které chorobu přenáší," řekla Čaloudová. Ani to však přenosu zcela nezabrání, protože zajíci si mohou nemoc předávat mezi sebou. Přenašečem je také člověk.

Kdo chodí na hony a uloví zdánlivě zdravého zajíce, který je však nakažený, a odveze si ho domů, může takto nemoc šířit. "Proto se doporučuje spotřebovat zajíce přímo v honitbě, kde je ulovený. Důležité je dodržovat hygienická opatření proti přenosu, protože virus se přenáší i na oblečení, botách či mysliveckých pomůckách. Je potřeba myslet i na lovecké psy," zdůraznila Čaloudová.

Zmínila, že jeden pozitivní vzorek byl i u králíka divokého, takže i když virus zmutoval, zůstávají vůči němu králíci stále vnímaví. "Je to signál pro chovatele, aby se měli na pozoru," řekla Čaloudová. Na člověka se nemoc nepřenáší.

