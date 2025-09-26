Myxomatóza se rozšířila prakticky po celé jižní Moravě, do okolních krajů nikoliv
26.9.2025 19:55 | BRNO (ČTK)
Kdo chodí na hony a uloví zdánlivě zdravého zajíce, který je však nakažený, a odveze si ho domů, může takto nemoc šířit. "Proto se doporučuje spotřebovat zajíce přímo v honitbě, kde je ulovený. Důležité je dodržovat hygienická opatření proti přenosu, protože virus se přenáší i na oblečení, botách či mysliveckých pomůckách. Je potřeba myslet i na lovecké psy," zdůraznila Čaloudová.
Zmínila, že jeden pozitivní vzorek byl i u králíka divokého, takže i když virus zmutoval, zůstávají vůči němu králíci stále vnímaví. "Je to signál pro chovatele, aby se měli na pozoru," řekla Čaloudová. Na člověka se nemoc nepřenáší.
