Ministerstvo zemědělství bude mít příští rok výdaje 58,7 miliard korun. Oproti letošku vzrostou o 5 miliard

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ministerstvo zemědělství bude příští rok hospodařit s výdaji přes 58,7 miliardy korun, což je zhruba o pět miliard korun více než. Vzrostou například výdaje na podporu agrárního sektoru nebo výzkum a inovace, méně peněz je v návrhu vyčleněno na podporu lesního i vodního hospodářství. Vyplývá to z, který o víkendu ministerstvo financí zveřejnilo na svých internetových stránkách. Kabinet ještě může podobu rozpočtu do konce září změnit. Ministerstvo na dotaz ČTK uvedlo, že ještě může dojít k drobným přesunům peněz mezi jednotlivými kapitolami, přičemž za zásadní považuje zajištění prostředků nestátním vlastníkům lesů nebo na projekty vodního hospodářství obcí a měst.Na podporu agrárního sektoru by mělo podle návrhu směřovat přes 44,2 miliardy, letos částka dosahuje 37,8 miliardy, z toho většina peněz půjde na dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, který administruje finanční podpory zemědělství z evropských a národních zdrojů.

Výdaje na podporu lesního hospodářství by měly příští rok klesnout na půl miliardy korun, letos resort hospodaří s částkou 2,1 miliardy. Nižší bude pro rok 2025 také podpora vodního hospodářství, oproti letošní podpoře ve výši 2,1 miliardy klesne na 1,8 miliardy. Neziskovým organizacím by měla směřovat stejná částka jako letos, tedy 40 milionů korun. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace tvoří podle návrhu 1,1 miliardy a jsou o 7,6 procenta vyšší než v letošním roce.

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) bude chtít jednat například o možnostech využití prostředků z prodeje emisních povolenek. "Tyto peníze bychom rádi využili především na podporu nestátních vlastníků lesů. Důležité pro nás rovněž je, že součástí rozpočtu jsou přislíbené prostředky z národního rozpočtu pro zemědělce ve výši dvou miliard korun navíc," řekl ČTK mluvčí MZe Vojtěch Bílý.

Předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha ale upozornil, že z návrhu rozpočtu není zřejmé, jakým způsobem chce MZe dvě miliardy vyplatit. Zároveň je podle něj návrh rozpočtu pro rok 2025 ve stejné výši jako platný rozpočet pro rok 2024, protože výdaje na Společnou zemědělskou politiku (SZP) se navyšovaly o 4,1 miliardy z původních 33 miliard korun, takže současná výše rozpočtu dosahuje 57,8 miliardy. "Nedochází k zásadnímu navýšení rozpočtu," doplnil.

V návrhu pro příští rok se zatím s výdaji na SZP, což je jednotná evropská politika v oblasti zemědělství, počítá s částkou 40 miliard korun, letos jde na SZP o sedm miliard korun méně. Na podporu venkova ze státního rozpočtu je v návrhu vyčleněno 10,5 miliardy a 7,9 miliardy tvoří podíl rozpočtu Evropské unie. Na platy je pro příští rok určeno 2,7 miliardy, oproti letošnímu roku je to zhruba o 260 milionů méně.

Mluvčí Agrární komory ČR Barbora Pánková uvedla, že zemědělci budou i v příštím roce řešit vysoké náklady a nízké výkupní ceny. Rozpočet sektoru by měl podle ní směřovat k udržitelnému zemědělskému hospodaření a udržení konkurenceschopnosti českých agrárníků v Evropě. "Očekáváme, že ministr zemědělství Marek Výborný podpoří kroky, které k dosažení tohoto stavu povedou," dodala.

Ministerstvo financí navrhlo na příští rok státní rozpočet se schodkem 230 miliard korun. Mělo by tak pokračovat snižování deficitu, když na letošní rok je plánovaný 252 miliard korun a loni byl 288,5 miliardy korun. Rozpočtové příjmy vzrostou o 7,5 procenta na 2,086 bilionu korun, výdaje stoupnou o 5,7 procenta na 2,316 bilionu korun.

reklama