MZe schválilo sazby základních dotací, podpora klesá s velikostí farem

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Na přímých platbách pro zemědělce, které dostávají na hektar obhospodařované půdy, se letos rozdělí 20 miliard Kč. Loni to bylo téměř 23 miliard Kč, letos však začalo nové dotační období Společné zemědělské politiky EU, informovalo ministerstvo zemědělství. Přímé platby jsou hrazené zcela ze zdrojů EU. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) včera také podepsal letošní sazby těchto plateb. Základní podpora, takzvaná BISS platba, bude činit 1760 Kč na hektar. Novinkou je doplňková redistributivní platba 3536 Kč na hektar na prvních 150 hektarů obdělávané půdy. Nová je i dotace pro malé zemědělce hospodařící na výměře do deseti hektarů. Dotace se vyplácí na čtyři hektary a nahrazuje všechny ostatní platby. "Novinkou je také tzv. Celofaremní ekoplatba, jejímž cílem je podpora postupů prospěšných pro životní prostředí a klima a také důraz na udržitelnost hospodaření. Tato platba má dvě úrovně, a to základní a prémiovou s odlišnou výší sazby," uvedl Výborný. Nastavení dotací tak přesune větší část peněz k menším farmářům. Například podnik se 150 hektary dostane na základní platbě BISS a redistributivní podpoře na jeden hektar zhruba 5296 Kč. Pro podnik se 350 hektary je to 3275 Kč, tedy přibližně jako loni. Podnik se 600 hektary pak bude mít v průměru na základních platbách oproti farmě se 150 hektary zhruba poloviční podporu. Pro farmu s 2000 hektary vychází pak průměr na jeden hektar na zhruba 2025 Kč. Loni byla sazba na přímou platbu SAPS 3213,91 Kč na hektar. Na redistributivní platbě se tak rozdělí 23 procent z celkové částky na přímé platby. Minulý rok rozhodnutí zavést ji v takové míře vedlo i k protestům Agrární komory ČR a Zemědělského svazu ČR. Ředitel Zemědělského svazu Jan Ulrich ČTK řekl, že základní dotace slouží na udržitelnost hospodaření podniků. Poznamenal, že základní platba většině zemědělců v minulosti sloužila k tomu, aby jim pomohla zaplatit pachtovné. V ČR běžně hospodaří podniky zhruba na 50 procentech pronajaté půdy. "Často se také základní přímá platba přibližovala pachtovnému, záleží na tom, v jakém regionu hospodaří," doplnil. Podle něho pro podniky, které budou mít nižší podporu, to bude znamenat horší prostor pro investice a další rozvoj, zvětší se tedy rozdíly mezi menšími farmáři i středně velkými podniky. Průměrná velikost členů svazu je kolem 1200 hektarů, jsou ale i družstva se 3000 hektary, dodal. Prezident Agrární komory Jan Doležal podotkl, že nová pravidla Společné zemědělské politiky EU kladou na zemědělce větší nároky než dříve a zároveň se snižují podpory. ČR je podle něj v nastavení redistributivní platby extrém, protože evropský průměr se pohybuje mezi deseti až 12 procenty částky určené na přímé platby. "Opakovaně proto vyzýváme k předložení studie, jaké konkrétní dopady má současné nastavení redistributivní platby na tuzemské produkční zemědělce větší a střední velikosti. Jejich konkurenceschopnost klesá již nyní v této nelehké době, kdy se u řady komodit stále potýkají s poměrně nízkými výkupními cenami, které zdaleka neodpovídají růstu nákladů," doplnil. Ministerstvo zveřejnilo také sazby dalších podpor, jako jsou platby pro mladé zemědělce do 40 let nebo podpory vázané na produkci například chmele, cukrové řepy nebo zeleniny. plocha (ha) dotace (mil. Kč) * průměr na jeden hektar (Kč) 150 794.400 5296 300 1,058.400 3528 350 1,146.400 3275 400 1,234.400 3086 500 1,410.400 2820 600 1,586.400 2644 750 1,850.400 2467 1000 2,290.400 2290 1500 3,170.400 2113 2000 4,050.400 2025 3000 5,810.400 1936 5000 9,330.400 1866 10000 18,130.400 1813 15000 26,930.400 1795 *výpočet vychází se sazby podpory BISS a CRISS Intervence Sazba (Kč/ha či ks) Základní podpory příjmu pro udržitelnost (BISS) 1760,44 Platba pro malé zemědělce 6845,34 Doplňková redistributivní podpora příjmu pro udržitelnost (CRISS) 3536,47 Doplňková podpora příjmu pro mladé zemědělce (CIS-YF) 2255,01 Celofaremní ekoplatba – základní 1743,16 Celofaremní ekoplatba – prémiová 9638,24 Podpory příjmu vázané na produkci (CIS) CIS Chmel 15.776,05 CIS Cukrová řepa 6937,35 CIS Ovoce vysoká pracnost 10.815,76 CIS Ovoce velmi vysoká pracnost 16.812,16 CIS Zelenina vysoká pracnost 5236,78 CIS Zelenina velmi vysoká pracnost 14.773,04 CIS Škrobové brambory 14.412,58 CIS Bílkovinné plodiny 1651,40 CIS Bahnice a kozy 583,16 CIS Dojnice 3501,65 CIS Masná telata 3597,30 zdroj: MZe Výše jednotlivých podpor přímých plateb jsou přepočteny dle směnného kurzu Evropské centrální banky stanovenému ke dni 29. září 2023, tj. 24,339 CZK/EUR reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

