MŽP nově podpoří oběhové hospodářství bankovní zárukou v kombinaci s dotacemi

Stát nově nabídne kombinaci malé dotace a bankovní záruky žadatelům o podporu projektů, které se zaměří na oběhové hospodářství. Podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) tento přístup snižuje riziko bank při financování projektů a současně zlepšuje podmínky pro investory. Banky dosud kvůli vyšší rizikovosti projektů zaměřených na opětovné využití odpadů schvalovaly úvěry méně.Zájemci o podporu se do nové výzvy mohou hlásit od 1. srpna letošního roku. Na podporu je vyhrazena jedna miliarda korun.

Každý projekt bude hodnocen nejen podle technologické vyspělosti a environmentálního přínosu, ale také podle své ekonomické životaschopnosti.

Podporovaná zařízení budou podle typu vstupních odpadů a způsobu zpracování rozděleny do dvou kategorií. U prioritních projektů, mezi které patří projekty na třídění a zpracování vybraných plastů a textilu, zdravotnického odpadu nebo kalů z čistíren odpadních vod, stát poskytne záruku za 50 procent jistiny úvěru a dotaci do výše 20 procent způsobilých výdajů. Úvěr by měl pokrýt až 80 procent celkových nákladů. U ostatních projektů zůstává záruka stejná, ale dotace bude maximálně desetiprocentní, přičemž úvěr může pokrýt až 90 procent nákladů. Mezi takové projekty patří kupříkladu separátně sbíraný komunální či nebezpečný odpad. Výše zaručovaného úvěru se může pohybovat v rozmezí od osmi milionů do 500 milionů korun.

Česká republika ročně vyprodukuje asi 5,8 milionu tun komunálního odpadu, přičemž míra recyklace se pohybuje pouze kolem 43 procent, což je pod průměrem EU. Významná část odpadu stále končí na skládkách. Jde zejména o plast nebo textil, u kterého je podle Hladíka potřeba posílit třídicí a recyklační kapacity.

"Jenže projekty v oblasti odpadového segmentu bývají kapitálově náročné, technologicky inovativní a často jsou vnímané jako rizikové, běžný komerční úvěr je tak pro ně drahý nebo nedostupný. Připravili jsme proto řešení, které může být dlouhodobou pomocí státu v oblasti cirkularity," dodal.

Výzva se otevře ve dvou fázích. První kolo pro podání projektových záměrů začne od 1. srpna 2025 a potrvá do 6. ledna 2027. Následně bude možné od podání záměru do konce roku 2027 žádat o samotnou podporu. "Chceme, aby byl nástroj dlouhodobě stabilní a fungoval za stejných parametrů. Pokud by se miliarda korun vyčerpala, budeme hledat další prostředky," řekl Hladík. Podpora bude určena jak pro veřejný, tak soukromý sektor. Peníze půjdou z evropských dotací Operačního programu Životní prostředí.

"Z pohledu bankovního sektoru je tento finanční nástroj dobře nastavený a ekonomicky smysluplný. Využití záruky ze strany státu snižuje úvěrové riziko, a tím bankám umožňuje financovat i projekty, které by za běžných tržních podmínek na úvěr dosáhly obtížněji," uvedl Jan Hanuš z České bankovní asociace.

