MŽP podpoří energeticky úsporné renovace historicky cenných budov
U památkově chráněných budov jsou možnosti úprav náročnější, proto je kritérium povinné úspory energie z neobnovitelných zdrojů minimálně deset procent.
"Podpoříme nejen samotnou renovaci, ale i projektovou přípravu a odborný technický dozor. Projekt musí zohledňovat specifika daná vyjádřením Národního památkového ústavu," uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman. Celková výše dotace pak může pokrýt až polovinu způsobilých výdajů.
"Prostředky z Modernizačního fondu umožní obcím, krajům, městům a dalším subjektům napříč Českou republikou provést nákladné renovace památkově a architektonicky cenných budov, a přitom tolik nezatížit veřejné rozpočty," uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). V obdobné výzvě, kterou resort vyhlásil před dvěma lety, si 168 projektů rozdělilo čtyřmiliardovou dotaci.
Ministerstvo letos v květnu také zveřejnilo novou metodiku pro energeticky úsporné renovace historických a architektonicky cenných budov. Přináší praktické návody na vhodné technické zásahy, jako je výměna oken, zateplení či volba zdrojů vytápění. Zároveň nabízí konkrétní příklady řešení a také přehled legislativních požadavků. Publikace vznikla ve spolupráci s Centrem pasivního domu a dalšími odborníky.
