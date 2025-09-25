https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/mzp-podpori-energeticky-usporne-renovace-historicky-cennych-budov
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
MŽP podpoří energeticky úsporné renovace historicky cenných budov

25.9.2025 01:03 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Na rekonstrukce historicky a architektonicky cenných budov vyčlenilo ministerstvo životního prostředí půl miliardy korun. Cílem je zachovat jejich historickou hodnotu a zároveň je opravit tak, aby byly energeticky úspornější. O peníze z programu ENERGov se mohou zájemci z veřejných či neziskových institucí ucházet od 29. září do konce dubna 2026. Program ENERGov čerpá peníze z Modernizačního fondu, který využívá výnosy z emisních povolenek.
 
Peníze je možné použít na úsporná opatření jako na zateplení budov, rekonstrukci otopných soustav, instalaci řízeného větrání, modernizaci a instalaci prvků zlepšujících kvalitu vnitřního prostředí, instalaci obnovitelných zdrojů energie či systémů na využívání srážkových vod. U výše dotace platí, že čím vyšší energetické úspory budou, tím více peněz investor získá.

U památkově chráněných budov jsou možnosti úprav náročnější, proto je kritérium povinné úspory energie z neobnovitelných zdrojů minimálně deset procent.

"Podpoříme nejen samotnou renovaci, ale i projektovou přípravu a odborný technický dozor. Projekt musí zohledňovat specifika daná vyjádřením Národního památkového ústavu," uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman. Celková výše dotace pak může pokrýt až polovinu způsobilých výdajů.

"Prostředky z Modernizačního fondu umožní obcím, krajům, městům a dalším subjektům napříč Českou republikou provést nákladné renovace památkově a architektonicky cenných budov, a přitom tolik nezatížit veřejné rozpočty," uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). V obdobné výzvě, kterou resort vyhlásil před dvěma lety, si 168 projektů rozdělilo čtyřmiliardovou dotaci.

Ministerstvo letos v květnu také zveřejnilo novou metodiku pro energeticky úsporné renovace historických a architektonicky cenných budov. Přináší praktické návody na vhodné technické zásahy, jako je výměna oken, zateplení či volba zdrojů vytápění. Zároveň nabízí konkrétní příklady řešení a také přehled legislativních požadavků. Publikace vznikla ve spolupráci s Centrem pasivního domu a dalšími odborníky.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvek
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

