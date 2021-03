MŽP znovu zrušilo Chvaleticím výjimku z emisních limitů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | bikemp / Shutterstock Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) znovu zrušilo elektrárně Chvaletice výjimku z limitů pro rtuť a emise oxidů dusíku. ČTK to dnes sdělila ekologická organizace Greenpeace. Řízení se vrátí na olomoucký krajský úřad. Skupina Sev.en Energy, která Chvaletice vlastní, uvedla, že se bude snažit s připomínkami vypořádat co nejdříve. Nové limity začnou platit letos v říjnu, do té doby musí elektrárna výjimku získat, nebo upravit či omezit svůj provoz.

Olomoucký krajský úřad loni v září opětovně schválil elektrárně výjimku z emisních limitů pro rtuť na šest let a pro emise oxidů dusíku na osm let. Proti rozhodnutí se ale odvolalo několik ekologických organizací nebo třeba obec Veltruby.

MŽP podobné povolení zrušilo už v listopadu 2019, nyní námitkám vyhovělo opět. "Důvodem pro zrušení výjimky je podle ministerstva zejména nedostatečně odůvodněná výše znečišťování, o kterou provozovatel elektrárny žádá, a také nedostatečné zdůvodnění, proč jsou podle provozovatele náklady na snížení emisí nepřiměřeně vyšší než přínosy pro životní prostředí a zdraví lidí," uvedli ekologové.

Podle nich MŽP také zjistilo, že provozovatel nadsadil náklady na výjimku pro rtuť. "Ministerstvo provozovateli vytklo, že si v rámci výjimky nechává neodůvodněnou rezervu - jak z časového hlediska, tak co do výše emisního limitu," podotklo Greenpeace. V dalším řízení tak musí provozovatel elektrárny žádost přepracovat.

Ministerstvo dnes ČTK potvrdilo, že o zrušení výjimky rozhodlo ve středu. "MŽP dospělo k závěru, že předložené odborné posouzení, jehož součástí bylo ekonomické hodnocení, neprokázalo splnění podmínek pro udělení výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) pro oxidy dusíku a rtuť podle zákona o integrované prevenci," uvedl Ondřej Charvát z tiskového odboru ministerstva.

Ředitel Elektrárny Chvaletice Václav Matys uvedl, že společnost verdikt respektuje. "Průtahy úředního řízení svědčí pouze o tom, že projekt transformace jedné z největších českých elektráren na moderní provoz v souladu s novými evropskými pravidly je nesmírně komplikovaný a časově náročný," sdělil. "Vyčkáme na požadavky krajského úřadu a následně mu opět poskytneme maximální součinnost, včetně vysvětlení a doplnění informací či dokumentů," doplnil pro ČTK mluvčí elektrárny Petr Dušek. Vedení elektrárny podle něj předpokládá, že věc bude rozhodnuta do srpna. Firma Sev.en Energy uvedla, že od převzetí elektrárny v roce 2013 snížila emise oxidu siřičitého o 64 procent a emise oxidů dusíku o 37 procent.

"Pavel Tykač (majitel Severní energetické) a jeho lidé spoléhali na to, že úřady jejich zjevně nepodložené žádosti o téměř čtyřnásobné překročení limitů vyhoví. Tenhle vabank jim nevyšel - takže je teď velmi pravděpodobné, že za pouhých pět měsíců jejich elektrárna přestane splňovat podmínky zákona a budou muset její stávající provoz přerušit," sdělil ČTK Jan Rovenský z Greenpeace.

Elektrárna žádala o výjimku, aby mohla vypouštět více rtuti a oxidů dusíku, než činí limit, který začne v Evropě platit od srpna. Již dříve uvedla, že k dosažení nově požadovaných limitů oxidů dusíku by byla nutná další investice 1,4 miliardy korun, podíl elektrárny na celkových imisích oxidů dusíku by se přitom podle ní snížil jen nepatrně. Na krajský úřad v Olomouci věc převedlo MŽP kvůli námitce systémové podjatosti pardubického krajského úřadu, kterou podaly ekologické organizace včetně Greenpeace, místní spolky a některé okolní obce.

Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Instalovaný výkon činí 820 megawattů, minoritně vyrábí také teplo pro Trnávku a Chvaletice. Společnost Severní energetická (Sev.en) elektrárnu koupila od společnosti ČEZ v roce 2013 za 4,12 miliardy korun.

