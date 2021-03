Na Baťově kanále u Starého Města bude v létě nový přístav

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Marcel Musil / Flickr Baťův kanál vznikl ve 30. letech 20. století. Původně sloužil nákladní dopravě, vozilo se po něm především uhlí.

Povodí Moravy buduje na Baťově kanále u Starého Města pro veřejnost nový přístav. Stavba vyjde na deset milionů korun, dokončení je v plánu na konci června, uvedl mluvčí státního podniku Petr Chmelař.

Přístaviště vzniká v prostoru horní rejdy plavební komory Kunovský les, práce začaly loni v listopadu. Cílem je rekreačním plavidlům zajistit možnost pro krátkodobé až střednědobé stání. Přístaviště současně poslouží i jako čekací stání před vplutím do plavební komory.

Nad plavební komorou vznikne přístavní molo, na které navazuje horní rejda plavební komory. Ta projde kompletní modernizací. Na přístaviště povede chodník, který umožní bezbariérový přístup.

"Nové přístaviště zajistí vyšší komfort i bezpečnost návštěvníků Baťova kanálu. Přístaviště včetně horní rejdy plavební komory bude dlouhé 120 metrů a povede v pěti výškových úrovních. První část horní rejdy v délce 45 metrů bude sloužit jako prostor pro výjezd plavidel z plavební komory, na kterou naváže prostor čekacího stání s úvaznými prvky v délce 30 metrů. Přístaviště navazuje na čekací stání horní rejdy ve třech výškových úrovních po přibližně 13 metrech" uvedl generální ředitel státního podniku Václav Gargulák.

Povodí letos dokončí i výstavbu sítě servisních stání pro služební plavidla, která slouží jednotkám integrovaného záchranného systému. Vznikají v Sudoměřicích a Spytihněvi a doplní už dříve zhotovená servisní stání ve Vnorovech, Veselí nad Moravou a Uherském Hradišti.

Baťův kanál vznikl ve 30. letech 20. století. Původně sloužil nákladní dopravě, vozilo se po něm především uhlí. Částečně vede korytem Moravy a od Otrokovic na Zlínsku do slovenské Skalice je dlouhý 53,8 kilometru. V budoucnu je v plánu trasu prodloužit do Kroměříže na jedné straně a na druhé do Hodonína, čímž by délka kanálu přesáhla 75 kilometrů.

