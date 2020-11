Na Bečvě by měl být trvalý monitoring vody,vznikne seznam výpustí

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Radim Holiš / Radim Holiš / Wikimedia Commons "Je tristní, že my jako starostové nevíme, jaké podniky co vypouštějí do jakých kanálů, s jakými látkami pracují. Některé informace mají hasiči, některé vodoprávní úřady, některé krajské hygienické stanice nebo kraje," uvedl starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek (ANO).

Na Bečvě by měl být trvalý monitoring kvality vody. V plánu je i vytvoření seznamu všech výpustí do toků a vyjasnění kompetencí složek zasahujících při událostech, jako byla ekologická havárie na Bečvě. Vyplynulo to z dnešního jednání ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) ve Valašském Meziříčí se starostou, policií, hasiči, rybáři, zástupci České inspekce životního prostředí i Povodí Moravy. Brabec chce navrhnout zvýšení horní hranice sankcí ve vodním zákoně z pěti na 50 milionů korun. Zářijovou havárii, kdy do řeky Bečvy unikl kyanid, vyšetřuje policie.

Podle Brabce jsou stále staré výpusti, které nejsou evidované. "Ideální je mít takzvaný rodný list každé výpustě i s tím, kam ústí, a jaké látky jsou potenciálně znečišťující nebo škodlivé na druhém konci výpustě," uvedl. Seznam by měl vzniknout celostátně, podle Brabce se na něm začne hned pracovat. "Je tristní, že my jako starostové nevíme, jaké podniky co vypouštějí do jakých kanálů, s jakými látkami pracují. Některé informace mají hasiči, některé vodoprávní úřady, některé krajské hygienické stanice nebo kraje," uvedl starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek (ANO).

Kvalitu vody v Bečvě by měl v pilotním projektu hlídat automatický systém, který by se měl případně rozšířit i jinam. Stržínek uvedl, že chce docílit toho, aby byl kanál, který vede z Rožnova pod Radhoštěm do Valašského Meziříčí, zrušen. Jde o výpusť, která byla již zmiňovaná jako možný zdroj otravy Bečvy kyanidem. "Je to úsek dlouhý bezmála 15 kilometrů, nikdo pořádně neví, kudy vede, kudy se tam může cokoliv dostat po trase," uvedl Stržínek. Podle něj i dnes zaznělo, že původci posledních dvou úniků látek do Bečvy byly podniky z areálu bývalé rožnovské Tesly. "Nechci být dál svědkem toho, že nám tady z Rožnova nebo odkudkoliv odjinud teče něco, co nemůžeme kontrolovat, hlídat a nemůžeme to ovlivnit," uvedl starosta.

Podle Brabce je také zásadní, aby se zpřesnily v rámci vodního zákona kompetence mezi zasahujícími složkami. Nyní podle něj havárie řeší příslušný vodoprávní úřad, většinou úřad obce s rozšířenou působností (ORP). V případě velkých havárií událost může přesáhnout několik ORP i krajů. "Takhle velká havárie ukázala, že logicky na úrovni ORP a jejich vodoprávních úřadů nejsou takové lidské kapacity, aby byly schopny řídit takhle složitou situaci," uvedl Brabec. Zlepšit by se mělo i propojení s integrovaným záchranným systémem.

Policejní vyšetřování havárie z 20. září stále pokračuje, nasazeno je asi deset policistů. Znalecké posudky by policie měla mít do 20. prosince. Brabec zmínil také sporné udělení embarga na případ. "Bylo dnes opět potvrzeno, že pokud se bavíme o trestním řízení v rámci trestního zákoníku, je tady samozřejmě mlčenlivost," uvedl Brabec. Inspekce však podle něj informovala o jiných věcech, například kdy vyjela na místo nebo kolik tam pracovalo inspektorů.

