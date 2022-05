Na Bílině sleduje Povodí Ohře šíření kontrastní látky, pomůže to při havárii

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Ladislav Faigl / Ladislav Faigl / Wikimedia Commons V posledních letech se stalo na řece několik desítek ekologických havárií, největší v letech 2009 a 2017.

Povodí Ohře provádí od jezu Jiřetín po ústí do Labe stopovací zkoušku, kdy do vody vypustí zabarvenou neškodnou látku a sleduje její šíření dál po toku. Cílem je zahrnout řeku Bílinu do poplachového modelu, který pomůže v případě ekologické havárie rychleji zalarmovat havarijní služby. ČTK to dnes řekl Jindřich Hönig, havarijní technik státního podniku Povodí Ohře.

"K tomu pokusu jsme vybrali tento úsek, protože je průmyslově nejvíc exponovaný, takže je tam hodně znečišťovatelů a i starých ekologických zátěží," uvedl Hönig. V blízkosti se nachází například chemický závod Unipetrol. V posledních letech se stalo na řece několik desítek ekologických havárií, největší v letech 2009 a 2017. "V roce 2009 do Bílého potoka a v zápětí do Bíliny unikly pyrolýzní benziny z Unipetrolu. V roce 2017 ze skládky Celio utekly při jejím zahoření hasební vody do Mračného potoka a následně do Bíliny," popsal Hönig. Poslední havárie se stala minulý týden, do vody unikly z průmyslové firmy v oblasti Komořan oleje. Podle technika se podařilo znečištění zachytit.

Pokus vypadá tak, že se do toku nasype kontrastní látka a pomocí devíti čidel, která jsou rovnoměrně rozmístěná po toku, se změří za jak dlouho a v jaké koncentraci se kontrastní látka k čidlům dostane. "Data se poté přenesou do poplachového modelu Labe, jmenuje se ALAMO, ten poté dokáže v případě skutečné havárie počítat, jak se znečištění i jeho koncentrace bude v průběhu času měnit," řekl technik.

Model funguje už na Labi, Vltavě a německé řece Sála. "Jde o to, že v případě havárie se do počítačového programu, který je výstupem modelu, zadá místo, čas, břeh a kolik jaké látky uteklo. Model dokáže říct, že na hranicích s Německem bude za čtyři dny a v jaké koncentraci," uvedl Hönig. Podle něj se budou díky tomu moct lépe aktivovat havarijní služby. O úniku se také rychleji dozví obyvatelé.

Poplachový model je závislý na informacích od znečišťovatele. "Pokud se nepodaří zjistit kdy, kde a co uniklo, tak model nepomůže," uvedl technik. Dodal, že takové situace nastávají jen výjimečně, většinou je znečištění oznámeno neprodleně.

Měření se bude ještě dvakrát opakovat. Z aktuálního pokusu vzejdou výsledky při průměrných průtocích, simulovat únik budou technici ještě při nízkých a vysokých průtocích.

