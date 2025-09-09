https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/na-chomutovsku-muze-vzniknout-nekolik-fotovoltaickych-elektraren
Na Chomutovsku může vzniknout několik fotovoltaických elektráren

9.9.2025 10:20 | MÁLKOV (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Voice0Reason / Flickr
Na Chomutovsku může vzniknout několik solárních elektráren. Stavbu zatím největšího projektu v této oblasti Vysočany - Plató a projektu Tušimice zahájí ČEZ na přelomu letošního a příštího roku, řekla ČTK mluvčí společnosti ČEZ Soňa Holingerová. Záměr stavby dalších dvou fotovoltaických elektráren na Chomutovsku posuzoval nyní Krajský úřad Ústeckého kraje, životní prostředí podle něj neovlivní, zjistila ČTK ze zveřejněného rozhodnutí.
 
Předmětem posledního zveřejněného záměru na Chomutovsku v katastru obcí Málkov a Místo je výstavba dvou fotovoltaických elektráren (FVE) umístěných na plochy s ukončenou zemědělskou rekultivací. Oba projekty představují výrobny elektrické energie pomocí fotovoltaiky s celkovým instalovaným výkonem obou výroben 79,87 (megawattpeak).

V Málkově už vybudoval ČEZ dispečink obnovitelných zdrojů energie. Z jednoho místa řídí odborníci fotovoltaické a větrné elektrárny na různých lokalitách. Do budoucna odtud budou ovládat také bateriová úložiště nebo výrobu zeleného vodíku

Ústecký kraj je pro výstavbu obnovitelných zdrojů pro ČEZ stěžejní oblastí. "Nachází se zde nejen dostatek vhodných pozemků, nejčastěji nevyužívané či do budoucna jinak nevyužitelné brownfieldy a také místa v areálech stávajících klasických elektráren, ale je tu také již vybudovaná energetická infrastruktura, kterou lze dále využít při přechodu na výrobu čisté bezemisní energie," uvedla Holingerová.

Projekt Vysočany - Plató počítá s výkonem 115 MWp a projekt Tušimice II s instalovaným výkonem 126 MWp. "Obecně můžeme v tuto chvíli potvrdit, že v celé širší lokalitě Tušimice - Prunéřov rozvíjíme projekty fotovoltaických elektráren o instalovaném výkonu až 400 MWp," uvedla mluvčí. Uvádět datum uvedení jednotlivých projektů do komerčního provozu by podle ní bylo nyní předčasné.

Skupina ČEZ zprovoznila v posledních letech devět fotovoltaických elektráren a rozestavěno či těsně před dokončením je jich dalších deset. Nejvíc slunečních elektráren v Ústeckém kraji vznikne v následujících letech v okolí elektráren Tušimice, Prunéřov a Ledvice.

