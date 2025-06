Na Chrudimsku dnes na pole vyrazili oráči s pluhy taženými koňmi

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | George Chernilevsky / George Chernilevsky / Wikimeda Commons Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V Nabočanech na Chrudimsku dnes páry koní tahaly historické pluhy. Konalo se tam česko-slovenské mistrovství v orbě. Podle jeho pořadatele Jaroslava Dražana koně i v současnosti pomáhají při zemědělských pracích na vinicích, v lesích a na menších pozemcích, kam se nevejde traktor.Na soutěži se hodnotí šířka vyorané brázdy i její čistota. "Aby byla bez hroud, aby byla rovná. Hodnotí se celkový dojem, jak oráč pracuje," řekl Dražan. Aby byl výsledek co nejlepší, je podle něj třeba vést koně plynule a pomalu.

"Chlapi, co sem na mistrovství jezdí, to dělají desítky let. Snažíme se to naučit mladé, ale ti raději sednou do traktoru, než by měli zapřahat. Chceme, aby koně pracovali v chráněných oblastech, jsou šetrnější než těžké stroje. Na vinicích neudusávají půdu," uvedl Dražan.

Koně jsou častým společníkem při práci pro Františka Dobrovolného z Újezdu u Brna. "Dneska mají lidé malé zahrádky, tam se traktor nedostane. Mám haflingy, jsou univerzální, zvládnou být pod sedlem i v zápřahu. Vozím s nimi cimbál a bohužel kamarádi umírají, tak jezdím i na pohřby," řekl. Na orbu si vzal kroj se zelenými prvky, který je symbolem jara. Porota totiž hledí i na to, jak je oráč oblečený.

Dnešní podmínky nebyly podle Dobrovolného ideální. "Brázdy se vracejí, je velké sucho, špatně se oře. Dlouho nepršelo a země je moc tvrdá," vysvětlil.

Na soutěž se ze 300 kilometrů vzdálené slovenské obce Turčianske Kľačany opakovaně vydává Lubomír Chromec. "Mistrovství je v čase, když už se u nás neorá. Všechno je zaseté, trávy vysoké. Máme statek, koně používám na všechny běžné práce. Baví je to," řekl Chromec, který vlastní mohutně stavěné pracovní plemeno norik. Ze Slovenska mu to do Nabočan trvá čtyři až pět hodin, koně jsou ale na cestování zvyklí.

Chromec dnes soutěžil s pěti dalšími oráči. Měli staré pluhy, většinou kovové, ale vyskytly se i méně odolné ze dřeva.

reklama