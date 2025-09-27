https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/na-dalnici-d3-je-pet-ekoduktu-projde-jimi-jelen-i-los
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Na dálnici D3 je pět ekoduktů, projde jimi jelen i los

27.9.2025 01:07 | ČESKÉ BUDĚJOVICE (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Aktron / Wikimedia Commons
Na dálnici D3 v Jihočeském kraji je v současnosti pět ekoduktů, tedy podchodů pro zvířata migrující krajinou. Parametry odpovídají tomu, aby jimi prošla i vysoká zvěř jako jelen nebo los. ČTK to řekl mluvčí jihočeského Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Adam Koloušek. Po se Česku nyní pohybuje los Emil, který začal migrovat před několika týdny v Polsku.
 
Ekodukty na dálnici D3 jsou u Včelné a Vitína na Českobudějovicku a Janova, Plané nad Lužnicí a Sezimova Ústí na Táborsku. "Obecně se budují v místech, kde je dlouhodobě prokazatelný častý pohyb volně žijících živočichů a kde odborníci z oblasti zoologie a ekologie zmapovali jejich migrační trasy," uvedl Koloušek. Konečné umístění i výstavba jednotlivých ekoduktů podle něj stavbaři vždy konzultují s orgány jako je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) nebo správy chráněných krajinných oblastí a národních parků.

Los Emil pravděpodobně pochází z Polska, následně se dostal přes Česko do Rakouska. Cesta mladého zvířete, které může dorůst výšky přes dva metry vážit více než půl tuny, vyvolala velký zájem veřejnosti. Přes rakouské území ušel přes 500 kilometrů a od pondělí je na české straně Šumavy. Zřejmě se pohybuje kolem lipenské přehrady. Los má na uchu GPS vysílač, pomocí kterého lze sledovat jeho trasu na facebookové stránce.

V okolí lipenské přehrady žije největší losí populace losa evropského v Česku. Jedná se přibližně o 15 zvířat. Ředitel jihočeské pobočky AOPK Jiří Bureš ČTK řekl, že los krajinou migruje. "Ale koridory pod dálnicí nebo železnicí využívají i jiná zvířata. Dříve jsme je mohli hlavně v zimě dobře monitorovat pomocí stop ve sněhu. Jenže teď už sněhu bývá málo," uvedl Bureš. Dodal, že ochranáři používají pro pozorování fotopasti, ale lidé je často ukradnou.

Ekodukty jsou také na dálnici D4, která spojuje Písek s Prahou. "Nově se ekodukt nachází také na obchvatu Lišova a ve výstavbě je ekodukt u Češnovic na budovaném obchvatu u Českých Budějovic," dodal Koloušek.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
los evropský Foto: Thomas Haeusler Flickr Los Emil se pohybuje na hranici ČR a Německa a směřuje na severozápad Los evropský Foto: Depositphotos Los Emil se nyní pohybuje v okolí Stožce, zatím neopustil NP Šumava Los evropský Foto: Diego Martínez Castañeda Flickr. Losi u lipenské přehrady se asi stáhli do klidnějších oblastí

