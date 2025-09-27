Na dálnici D3 je pět ekoduktů, projde jimi jelen i los
Los Emil pravděpodobně pochází z Polska, následně se dostal přes Česko do Rakouska. Cesta mladého zvířete, které může dorůst výšky přes dva metry vážit více než půl tuny, vyvolala velký zájem veřejnosti. Přes rakouské území ušel přes 500 kilometrů a od pondělí je na české straně Šumavy. Zřejmě se pohybuje kolem lipenské přehrady. Los má na uchu GPS vysílač, pomocí kterého lze sledovat jeho trasu na facebookové stránce.
V okolí lipenské přehrady žije největší losí populace losa evropského v Česku. Jedná se přibližně o 15 zvířat. Ředitel jihočeské pobočky AOPK Jiří Bureš ČTK řekl, že los krajinou migruje. "Ale koridory pod dálnicí nebo železnicí využívají i jiná zvířata. Dříve jsme je mohli hlavně v zimě dobře monitorovat pomocí stop ve sněhu. Jenže teď už sněhu bývá málo," uvedl Bureš. Dodal, že ochranáři používají pro pozorování fotopasti, ale lidé je často ukradnou.
Ekodukty jsou také na dálnici D4, která spojuje Písek s Prahou. "Nově se ekodukt nachází také na obchvatu Lišova a ve výstavbě je ekodukt u Češnovic na budovaném obchvatu u Českých Budějovic," dodal Koloušek.
