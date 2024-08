Na divoká prasata Jablonec nad Nisou znovu nastražil odchytovou klec

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | KACHALKIN OLEG / Shutterstock

V Jablonci nad Nisou se znovu rozhodli nastražit odchytovou klec, kterou pořídili předloni na podzim na odchyt divokých prasat, která obtěžovala lidi ve městě. Teď ji přesunuli do Plynární ulice, radnice se tak snaží odchytit pětici osiřelých selat, která se potulují na blízkém sídlišti Žižkův Vrch. ČTK o tom dnes informovala mluvčí magistrátu Jana Fričová. Je to jediná možnost jak zvířata odchytit, střílet je v ulicích myslivci nemohou, do konce srpna navíc na Jablonecku platí zákaz lovu divočáků kvůli africkému moru."Odrostlá selata, která nehodou přišla o matku, se zdržují v blízkosti Žižkova Vrchu, kam se naučila chodit ke kontejnerům za potravou. Bohužel hojnost potravy je z bioodpadu, který lidé odkládají na okraj lesních pozemků mimo své zahrady," doplnila Petra Němečková z oddělení životního prostředí magistrátu. I tímto způsobem si podle ní lidé v podstatě lákají divoká prasata do blízkosti svých příbytků a pak si na radnici stěžují, že je divočáci na sídlišti ohrožují.

Myslivci se proto pokusí divočáky z oblasti vyhnat. "V sobotu od sedmé hodiny ranní se vydáme na Žižkův Vrch a od ulice Plynární směrem k Srnčímu dolu se se svými loveckými psy budeme snažit divočáky z obydlených částí vytlačit. Bylo by dobré, kdyby ráno, zhruba do deváté hodiny, zůstali lidé v této oblasti doma," dodal lesní hospodář rádelské honitby Jan Bejdák.

Pomoci by měla i odchytová klec, která byla v minulých letech v ulici Za Plynárnou, teď ji radnice nechala přesunout. "Klec je v provozu od čtvrtečního podvečera, je v ní krmení a hlídá ji kamera napojená na operační středisko městské policie," řekl vedoucí jabloneckého oddělení krizového řízení Vratislav Pavlín, vedoucí jabloneckého oddělení krizového řízení. Varuje obyvatele, aby klec nehledali, nechodili k ní, rozhodně do ní nevstupovali a nepouštěli tam psy nebo děti.

"Pokud budou divočáky v blízkosti klece rušit, bude naše snaha marná, prasata se jí vyhnou. Zároveň bych ráda upozornila pejskaře, aby chodili se svými svěřenci vždy na vodítku, je to i v zájmu jejich psů," připomíná Němečková. Po aktivaci by navíc mohla být klec životu nebezpečná. S přemnoženými prasaty ve druhém největším městě Libereckého kraje bojují už několik let, loni se i díky kleci podařilo myslivcům od dubna do konce října odchytit či odlovit 131 divokých prasat, v předcházející sezoně jich bylo ve stejném období 67.

Odstřel divokých prasat aktuálně není možný, protože Jablonec nově spadá do pásma s výskytem prasečího moru. Státní veterinární správa rozšířila kvůli zvýšenému výskytu nakažených zvířat na konci července uzavřené pásmo II o dalších 37 katastrálních území, mezi nimiž je právě i Jablonec, od 1. srpna v nich SVS zakázala na 30 dnů lov divokých prasat, aby se nákaza nešířila do dalších oblastí. Naopak se snaží motivovat lovce k většímu vyhledávání uhynulých zvířat, proto ve spolupráci s ministerstvem zemědělství zvýšila odměnu za nalezené prase z 2000 na 5000 korun.

