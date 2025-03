Na dotace na domovní čistírny vod půjde dalších 300 milionů Kč, žádat mohou obce

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Pavel Ševela / Wikimedia Commons Domovní čistírny odpadních vod jsou alternativou ke klasickým čistírnám, budují se tam, kde ty klasické nejsou ekonomicky výhodné.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Obce mohou opět žádat o dotace na domovní čistírny odpadních vod, ministerstvo životního prostředí na to připravilo 300 milionů korun. Novou dotační výzvu v Petrově na Blanensku představil ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Domovní čistírny odpadních vod jsou alternativou ke klasickým čistírnám, budují se tam, kde ty klasické nejsou ekonomicky výhodné. Jde o pátou výzvu, od roku 2016 na domovní čistírny ministerstvo vyčlenilo 1,25 miliardy korun.Nová výzva je určena pro menší sídla či místní části, kde se nevyplatí vybudovat klasickou čistírnu vod. "Každý sedmý obyvatel Česka není připojený na kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod, septik není řešení. Dlouhodobým řešením je buď odkanalizování na centrální čistírnu odpadních vod nebo právě na domácí čistírnu odpadních vod, kdy tyto technologie se výrazným způsobem zlepšily," řekl ministr. Doplnil, že kromě čisté vody a nižších nákladů pro občany přináší soustava domovních čistíren benefit i v tom, že vyčištěná voda zůstává na místě a lze ji dál využít, třeba na zalévání.

Výzva má podobné podmínky jako ty předchozí. O dotace mohou žádat obce, čistírny se pak instalují přímo v domácnostech. Výše příspěvku na jednu čistírnu je odstupňovaná podle kapacity, a to od 100 000 do 240 000 korun. Do výdajů, ze kterých se vypočítá výše příspěvku, mohou žadatelé zahrnout náklady na přípravu projektu, nákup čistíren, instalaci a související stavební práce, technologie pro monitoring systému či proškolení obsluhy. Plánovaná soustava čistíren u rodinných či bytových domů pak musí zahrnout minimálně 30 procent z celkového počtu obyvatel v obci či její části.

Právě v Petrově se domovní čistírny chystají vybudovat, dotaci obec získala z předchozí výzvy. "Podle našeho soudu jde o nejefektivnější způsob, jak odkanalizování naší obce zajistit. Máme 130 obyvatel, rozpočet investiční akce je asi devět milionů korun, přičemž dotace činí 5,7 milionu korun. Půjde o 38 čistíren, kdy tímto pokryjeme 100 procent trvale obydlených domů v obci," uvedl starosta obce Marek Trzaskalik.

Žádosti přijímá Státní fond životního prostředí ČR od 14. března do 6. ledna 2027, případně do vyčerpání vyčleněné částky. Podpořené projekty se pak musí uskutečnit nejpozději do roku 2029.

reklama