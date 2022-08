Na evangelické faře v Poděbradech si začali vyrábět elektřinu ze slunce

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Facebook Evangelická církev v Poděbradech Fotovoltaické panely na evangelické faře v Poděbradech.

Na střeše evangelické fary v Poděbradech vyrábí od začátku srpna elektřinu 16 fotovoltaických panelů. Malá fotovoltaická elektrárna s výkonem zhruba 6,5 kW sníží na faře náklady na elektřinu zhruba o polovinu. Investici na pořízení fotovoltaiky ve výši přes 480.000 korun uhradila církev částečně ze státní dotace, částečně sama. ČTK to řekl farář sboru Českobratrské církve evangelické v Poděbradech Martin Fér.<

"Elektřina slouží k zajištění provozu fary, ohřívá bojler, ukládá se do baterie a přebytky jdou do sítě," řekl Fér. Na přípravě pracovali více než rok. "O fotovoltaice jsme uvažovali již dříve, ale posunula nás možnost získat prostředky z církevních dotací na zelené projekty," doplnil. Za ideálního stavu vyrobí elektrárna zhruba šest MWh ročně. Návratnost původně plánovali na zhruba osm až deset let, kvůli nárůstu cen energií v posledních měsících se zkrátila na pár let. Přebytky elektřiny se ukládají do tří vysokonapěťových baterií o celkové kapacitě přes 10,5 kWh.

Na faře sídlí kancelář evangelického sboru, konají se tam různá setkávání, momentálně také výuka češtiny pro ukrajinské uprchlíky.

Fotovoltaiku s polovičním výkonem pořídil před více než rokem na své budovy také evangelický sbor v Chrástu u Plzně. Podle Féra podporuje evangelická církev dotacemi podobné úsporné investice, kromě fotovoltaiky například nízkoemisní vytápění nebo zateplování. Sbory nyní mohou požádat o příspěvek na příští rok.

