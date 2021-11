Na Heureka.cz přibude certifikát Udržitelný e-shop, zatím ho mají čtyři firmy

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | pxfuel Ze začátku se očekává, že se budou do hodnocení hlásit hlavně menší firmy s lokálními produkty, jako je kosmetika nebo potraviny.

Nákupní rádce Heureka.cz spouští nové ohodnocení e-shopů. Kromě značení jako je Shop roku nebo Ověřeno zákazníky autorizovaný prodejce se budou moci zákazníci orientovat i podle označení Udržitelný e-shop. Zatím jsou takto ohodnocené čtyři pilotní obchody, které se podílely na vzniku projektu. Takto označený obchod musí splnit řadu podmínek, jako jsou nízká ekologická stopa, dohledatelnost dodavatelů či sociální odpovědnost.

Ze začátku se očekává, že se budou do hodnocení hlásit hlavně menší firmy s lokálními produkty, jako je kosmetika nebo potraviny. Do budoucna ale firma doufá v zapojení i středních a velkých hráčů na trhu.

Body na získání certifikátu Udržitelný e-shop se získávají za odpovědný přístup k životnímu prostředí. V rámci provozu jde o balení produktů do recyklovaných nebo obnovitelných materiálů či klimaticky neutrální dopravu zboží k zákazníkovi. Je také potřeba, aby obchod měl odpovědný přístup k zaměstnancům, tedy zaručoval bezpečné pracovní podmínky, platil zaměstnancům adekvátní mzdu, měl stejné mzdy pro muže a ženy na srovnatelných pozicích. Dále pak by měl mít mimo jiné základní znalost celého dodavatelského řetězce a neměl by zneužívat monopolního postavení. Část zisku by měl přerozdělovat do veřejně prospěšných cílů.

Ocenění zatím získal e-shop Econea, který se zaměřuje na šetrný provoz, nabízí například ekologickou drogerii. Dále pak Nakup na Dobro, který nabízí udržitelné dárky v balení s nulovým odpadem. Zboží mu dodávají mimo jiné sociální podniky. Třetím oceněným obchodem je .pepper..field, jeden z prvních evropských dodavatelů fair trade pepře z Kambodže, a zatím posledním je obchod s módou Freshlabels.

Podle šéfky Asociace společenské odpovědnosti Lucie Mádlové se hodnocení nebude provádět jako hloubkové šetření. "Není to audit, že bychom chodili do e-shopu, otevírali dveře a tahali všechny kostlivce," řekla. Podle ní je ale metodika nastavena tak, že by se snadno poznalo, když by si někdo o svých aktivitách vymýšlel.

Podle generálního ředitele skupiny Heureka Group Tomáš Bravermana je těžké předvídat výhody označení pro firmy. U označení Shop roku podle něj jde o zvýšení tržeb o zhruba 20 procent. Značka by měla pomoci při zákazníkům v orientaci, měla by například zabraňovat tzv. greenwashingu, tedy nepravdivému informování o udržitelnosti.

Obrat českých e-shopů ve třetím kvartálu podle společnosti Shoptet dosáhl 46,8 miliardy korun. Meziročně si internetoví prodejci polepšili o tři procenta, proti roku 2019 o pětinu. Přestože léto bývá zpravidla nejslabším obdobím roku, ve třetím kvartálu přibylo 2860 nových internetových obchodů, v říjnu jich tak v ČR fungovalo přes 42 000.

