Na investice do zemědělství jsou vyhrazeny tři miliardy korun
Zemědělci si loni stěžovali na to, že pravidla jsou příliš přísná a složitá, ministerstvo zemědělství proto odložilo termín splnění podmínek o rok na červenec 2025. "Myslím si, že se nám podařilo po třech letech debat a diskusí nalézt systém, který by mohl fungovat víc motivačně než regulačně tak, aby si zemědělci mohli sami volit technologie, kterými budou erozně ohrožené půdy obhospodařovat," řekl Výborný.
Zemědělskou techniku dnes na výstavišti začalo nabízet 119 společností, další desítky jich představovaly svoje novinky v živočišné i rostlinné výrobě. Všech vystavovatelů přijelo na dvoudenní akci, která se poprvé konala už v roce 1993, přes 200. Letošní novinkou byl polygon traktorů, na němž se mohli lidé svézt traktory všech 12 značek, které se dají v Česku pořídit.
Tématem letošního ročníku byla i orba, ukázky pluhů a také ustavení českého rekordu v orbě, na který dohlížela pelhřimovská Agentura Dobrý den spravující Českou knihu rekordů.
V Česku se každoročně pluhem obrací asi 40 procent orné půdy. Přibližně na 0,5 procentech plochy, tedy asi na 12 800 hektarech, platí naopak zákaz orby kvůli snížení uvolňování oxidu uhličitého (CO2) z půdy do ovzduší.
Při erozi půdy se ztrácí horní nejúrodnější část. Mezi opatření, která tomu mají bránit, patří zakládání porostů s pomocnou plodinou, zakládání zasakovacích míst nebo i takzvané pásové zpracování půdy. Při něm se plodina seje jen do obdělaného asi třiceticentimetrového pruhu, zatímco kolem něj zůstává půda neporušená.
reklama