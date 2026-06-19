Na jednání unijních ministrů pojede místo Červeného opět Turek
19.6.2026 19:45 (ČTK)
Jednání Rady pro životní prostředí EU se bude konat příští týden v Lucembursku. Už v minulých dnech Turek serveru iDNES.cz řekl, že se rady zúčastní on, nebo náměstek ministra životního prostředí. Server napsal, že se na radě bude řešit mimo jiné přezkum pokroku v úpravě nařízení o emisních normách oxidu uhličitého pro auta. Debatovat se bude také o významu přírodních ekosystémů pro ekonomickou konkurenceschopnost.
Proč na jednání nepojede ministr Červený, není jasné. Svou neúčast na březnové radě zdůvodnil tím, že ve stejný termín přislíbil svou účast na akci Zemědělského svazu ČR.
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