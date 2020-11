Na kapličky přerozdělí MZe stejně jako letos 30 milionů korun

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Na opravu křížových cest, zvoniček a kapliček půjde v příštím roce 30 milionů korun. Ministerstvo zemědělství tak na ně přispěje stejnou částkou jako letos, informoval mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.

Dotaci na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků můžou využít obce, spolky, nadace, zájmová sdružení, obecně prospěšné společnosti nebo vlastníci staveb a pozemků. Žádat o ně budou moci příští rok od začátku února do 19. února. Objekt musí být v obci do 2000 obyvatel. "Případně v obci do 5000 obyvatel, pokud se nachází v místní části, ve které žije méně než 500 obyvatel. Výše dotace je od 15.000 do 200.000 korun," dodal Bílý.

Letos stát podpořil několik projektů v Ostrově nad Oslavou, například opravy kamenného kříže a několika soch, maximálních 200.000 Kč pak šlo třeba na opravu kaple v obci Nemile na Šumpersku nebo na pokračování obnovy hřbitovní zdi v areálu kostela sv. Václava ve Vrbčanech.

Ministerstvo obnovilo program loni, předtím jej zrušil bývalý ministr zemědělství Jiří Milek (za ANO). Za ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL), který program spouštěl, v něm byly ročně stovky milionů korun.

