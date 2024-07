Na Klatovsku bude další protest proti plánovanému úložišti jaderného odpadu

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | SÚRAO

Lidé z Klatovska se příští sobotu odpoledne vydají na další protestní pochody, cyklo- a motovyjížďky kolem Pačejova v místech, která připadají v úvahu pro vybudování hlubinného úložiště jaderného odpadu. Na 21. ročníku akce se tradičně setkávají stovky obyvatel, chalupářů a obdivovatelů krajiny 31 dotčených sídel z Pošumaví. ČTK to řekl František Kába, předseda spolku Jaderný odpad - děkujeme, nechceme!, který akci pořádá spolu s obcí Maňovice. Letos jde o třetí protestní akci.Lokalita Březový potok je v ČR jednou ze čtyř vytipovaných pro vznik úložiště. Má ji vybrat vláda do roku 2028 a stavba za více než 100 miliard Kč má podle nařízení EU stát do roku 2050. Březový potok zahrnuje 10.000 stálých obyvatel a tisíce rekreantů.

"Protestní pochody a cyklo- a motojízdu pořádáme proti záměru státu a Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) plánovat a budovat hlubinné úložiště jaderného odpadu v lokalitě Březový potok na Horažďovicku," uvedl. Tradičně účastníci akce vzpomenou na herce Miroslava Šimka, jednoho z největších odpůrců vládního plánu, který jezdil do srubu v Maňovicích a byl čestným předsedou občanského spolku. Akce s názvem Na kole a pěšky proti úložišti jaderného odpadu je pořádána s podtitulem Memoriál Slávka Šimka.

Kratší trasa pro pěší i cyklisty vede z Pačejova do Maňovic, lidé si mohou zvolit i trasu lesem kolem maňovického "Draka". Vyjížďka cyklistů startuje v Pačejově-nádraží a pokračuje do Olšan, Kvášňovic, Oseka u Maňovic a Maňovic, trasa pro motorkáře objíždí zvažované místo pro úložiště z Pačejova-nádraží přes Olšany, Kvášňovice, Lažany, Chanovice, Dobrotice, Velký Bor, Jetenovice a Maňovice.

"V cíli v Maňovicích se dozví lidé informace o aktuální situaci kolem úložiště v panelové diskusi zástupců obcí, spolků i odborníků zabývajících se energetikou a životním prostředím a dalších hostů," řekl Kába. Od 19:00 budou hrát kapely k tanci a poslechu.

Sraz je v sobotu 20. července v 15:00 v Pačejově-nádraží před kulturním domem. Letos už se konaly na Horažďovicku dva protesty proti úložišti - začátkem ledna pochod v Chanovicích a v dubnu ve Velkém Boru na hlavní silnici z Plzně na Horažďovice, kudy projíždí denně 15 000 aut.

SÚRAO teď čeká na povolení geologického průzkumu a výzkumu od ministerstva životního prostředí (MŽP). Vrty mohou začít až poté, co MŽP schválí průzkumná území. Obce z lokality Březový potok počítají s tím, že MŽP rozhodne kladně a hned poté chtějí podat rozklad. Už 20 let požadují posílení práv obcí při konečném rozhodování o lokalitě, kterou má podle platného zákona vybrat výhradně vláda.

