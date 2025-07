Na Klatovsku bude další protest proti plánovanému úložišti jaderného odpadu

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | SÚRAO

Lidé z Klatovska se v sobotu odpoledne vydají na další protestní pochody, cyklo- a motovyjížďky kolem Pačejova v místech, která připadají v úvahu pro vybudování hlubinného úložiště jaderného odpadu. Na 22. ročníku akce se tradičně setkávají stovky lidí z 31 dotčených sídel z Pošumaví. ČTK to řekl František Kába, předseda spolku Jaderný odpad - děkujeme, nechceme!, který akci pořádá s obcí Maňovice. Letos jde o třetí protestní akci.Březový potok s 10 000 obyvateli a tisíci rekreanty je v ČR jednou ze čtyř vytipovaných pro úložiště. Obce už 22 let zvažovanou stavbu odmítají a požadují posílení práv při konečném rozhodování o lokalitě, kterou má vybrat výhradně vláda nejdéle do roku 2030. Úložiště za více než 100 miliard Kč má podle nařízení EU stát do roku 2050. Ministerstvo životního prostředí loni ve všech lokalitách povolilo průzkum, který by měl trvat až dva roky. Březový potok proti tomu podal letos 30. května na MŽP žalobu.

"Protestní pochody a jízdy pořádáme každoročně proti záměru státu a SÚRAO plánovat a budovat hlubinné úložiště jaderného odpadu v lokalitě," uvedl Kába. Tradičně účastníci vzpomenou na herce Miroslava Šimka, jednoho z největších odpůrců vládního plánu, který jezdil do srubu v Maňovicích a byl čestným předsedou občanského spolku. Kratší trasa pro pěší i cyklisty vede z Pačejova do Maňovic, vyjížďky po celé oblasti. V cíli v Maňovicích se lidé dozví informace o aktuální situaci kolem úložiště.

"Přijede i pan Edvard Sequens, sekretář Platformy proti hlubinnému úložišti. A rakouští a němečtí odpůrci atomu. Chtěla bych, aby nám pomohli zpracovat studii aktuálně možných alternativ ukládání a využití jaderného odpadu ve světě," řekla starostka Maňovic Lenka Kotlářová (Maňovičtí). Vzhledem k tomu, že se palivo jaderných elektráren využívá jen z jednotek procent, tak je podle ní nesmyslné ukládat ho pod zem, mohlo by třeba fungovat sdílené správcovství a čekat, až se vymyslí jeho další využití. Myšlenka ze 70. let je už stará, dodala.

Místní i chalupáři podle starostky stále bojují proti úložišti. "SÚRAO sice posunulo povrchový areál s překladištěm (20 hektarů) od nás jinam, ale to je jen hra. Obec pak ztratí obytnou funkci, kdo by chtěl vedle areálu žít," uvedla.

Podle Kotlářové zatím v oblasti geologové nejsou, a to ani na soukromých pozemcích. Firma GeoTec, s níž SÚRAO loni podepsala smlouvu na hydrogeologický monitoring, ale obce oslovila a chce s nimi jednat. "Vstupy na obecní pozemky nepovolujeme a nechceme se s nimi scházet. Doporučili jsme to také soukromníkům," uvedla Kotlářová.

Protest začíná 12. července v 15:00 v Pačejově-nádraží před kulturním domem. Letos už se konaly na Horažďovicku dva podobné - v lednu pochod v Chanovicích a v dubnu ve Velkém Boru na hlavní silnici z Plzně na Horažďovice, kudy projíždí denně 15.000 aut.

