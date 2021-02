Na Klatovsku našli čtyři mrtvé orly, někdo je zřejmě otrávil

Pavel Jeřábek 7.2.2021 21:39 Reaguje na Zbyněk Šeděnka

A vy si myslíte, že se někdo bude chlubit, že tento jed používá?



Když se podíváte na snímky, tak vedle orlů je tam problém ve skládce hnoje prakticky na okraji potoka (respektive ve špičce mezi dvěma potoky - správce Povodí Vltavy), splavování močůvky ze skládky do vodoteče a potom je tam ta otázka, kdo vyhazuje ty zbytky. Zda je to pravidelně, na základě povolení, tak by to měl okamžitě zakrýt, aby se k tomu zvěř nedostala a nebo nahodile, respektive úmyslně jako návnada na zvěř jako dravci, šelmy, divoká prasata. Podle jiného článku v médiích jsem si našel pravděpodobné místo a majitelem pozemku je právnická osoba, která nemá zemědělský charakter. Takže je to otázka proč je dočasné úložiště hnoje tam kde je a od toho bych začal pátrat.







