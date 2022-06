Na krkonošských loukách začíná po zimě pastva, je zásadní pro zachování luk

karel krasensky 13.6.2022 16:21 Reaguje na Svatá Prostoto

Nevím je to patnáct roku vzad.At tam na to nepluju jen jedovaté sliny tak si vzpomínám na pivo 11 krakonoš-chutné.Pro srovnání.Ta 11 krakonoš stala v roce 2007 v dřevěné hospodě v Horním Maršově o dvě koruny mín než europivo 10 radegast v oblasti kde žíjí.Další plus byl kvalítní chutný chléb v obchodě vedle Upy kde jsm z mostu koukal na slušné pstruhy.

Odpovědět