Na Malostranském náměstí se sešly stovky ekologických aktivistů Video Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Klimatická koalice Hlavními požadavky protestujících byly vytvoření plánu na zadržování vody v krajině, razantní změna zemědělské politiky a systému dotací směrem k podpoře udržitelného zemědělství a co nejrychlejší přechod z fosilních paliv na obnovitelné zdroje energie.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Stovky lidí se v neděli na pražském Malostranském náměstí sešly na demonstraci ekologických sdružení. Zorganizovaly ji téměř tři desítky spolků zabývajících se ekologickými, environmentálními a klimatickými tématy ať už na globální, celostátní nebo lokální úrovni. Podle organizátorů jsou dosavadní kroky vlády v otázkách ochrany a ozdravení české krajiny a řešení klimatické krize nedostatečné, řečníci vyzvali stát k razantnějšímu přístupu. Poté se účastníci vydali pochodem přes Karlův most k ministerstvu zemědělství. Akce se obešla bez incidentů. Protestu s názvem Poslední kapka se zúčastnili zástupci velkých organizací jako Hnutí Duha, Greenpeace nebo Strana zelených, stejně jako menší lokální spolky. "Máme tady například lidi, kteří vystupují dlouhodobě proti rozšiřování těžby na dole Turów, jsou tady lidé, kteří vystupují proti těžbě štěrkopísku u Uherského Ostrohu, jsou tady lidé, kteří vystupují proti stavbě nesmyslných přehrad," řekla za organizátory Marika Volfová. Uvedla, že hlavními požadavky protestujících jsou vytvoření plánu na zadržování vody v krajině, razantní změna zemědělské politiky a systému dotací směrem k podpoře udržitelného zemědělství a co nejrychlejší přechod z fosilních paliv na obnovitelné zdroje energie. "Vláda má hájit zájmy lidí, ne bezohledný a devastující byznys," řekla. Na Malostranském náměstí byl umístěn stánek s peticí vyzývající představitele českého státu, aby se zasadili o snižování emisí skleníkových plynů a obnovu české půdy a krajiny. Přítomní lidé byli vybaveni transparenty s hesly jako "Konec depky z řepky" nebo "Míň uhlí, víc čolků". Z jižní Moravy do Prahy přijel Jan Škoda ze spolku Za vodu pro lidi, který protestuje proti plánu těžby štěrkopísku na Hodonínsku. "Ohrožuje zdroj pitné vody pro 140.000 lidí," řekl. Dodal, že vrty představují pátý nejvydatnější zdroj pitné vody v České republice. Plánovaná těžba štěrkopísku se podle něj nachází jen asi 500 metrů od vrtů a podle posudků je jisté, že kvalita vody bude ohrožena. Za tzv. agroekologické farmáře přijel z vesnice Valeč na Karlovarsku Vojtěch Veselý. Upozornil na klady malých farem, které se neženou za výnosy a ziskem a zásobují obyvatele přímo na místě. "Malé agroekologické farmy jsou schopné úplně normálně nakrmit celou populaci, navrch při tom nenadělají takovou zkázu na podobě venkova a životním prostředí," řekl. Dodal, že farmáři nicméně narážejí na legislativní překážky, a často se dokonce dostávají do přímého konfliktu se zákonem, pokud chtějí farmařit tradičním způsobem, bez chemických prostředků a bez ničení půdního fondu a krajiny. Asi po hodině na Malostranském náměstí se účastníci protestu vydali v doprovodu policie přes Karlův most kolem ministerstva průmyslu a obchodu a zastavili se před ministerstvem zemědělství, kde následovaly další projevy. Pochod doprovázela perkusionistická skupina, do jejíhož bubnování demonstranti skandovali hesla jako "Nenechte nám krajinu uschnout!", Huhly, huhly, zrušte uhlí!" nebo "Uhlí patří pod zem!". Pod Karlovým mostem čekala skupina aktivistů v kostýmech vodníků, kteří sehráli scénku o tom, že z nich budou v důsledku sucha bezdomovci, a poté se přidali k pochodu. Po skončení proslovů před ministerstvem zemědělství organizátoři demonstraci ukončili, někteří účastníci se vydali na blízký ostrov Štvanice, kde je čekal divadelní, hudební a další program. reklama tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

