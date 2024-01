Na Náchodsku začala systematická obnova krajiny podle tzv. Modelu Živá krajina

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Zdeňka Kováříková Model Živá krajina, původně nazývaný Model Zdoňov, by mohl být v budoucnu použit na desítkách míst v ČR, případně se rozšířit do dalších zemí EU. Studie se nyní realizují například v Krnově na Bruntálsku nebo jihomoravských Hustopečích.

Ve Zdoňově na Náchodsku začala obnova krajiny podle takzvaného Modelu Živá krajina. Se souhlasem několika vlastníků půdy tam vzniklo pět tůní s potokem. Soustava zadržuje dešťovou a podpovrchovou vodu, zároveň omezila přívaly vod z průtrží a obnovila historický mokřad, uvedl spolek Živá voda.

Model Živá krajina dává dohromady ověřené příklady z praxe a několik klíčových metodik například z České zemědělské univerzity nebo Výzkumného ústavu meliorací a půd. Cílem je, aby vznikl univerzálně použitelný model krajinného plánu pro přizpůsobení se na klimatickou změnu a lepší celoplošné zadržování vody. Plán by měl při respektování specifik dané krajiny sloužit kdekoli na světě.

Následovat budou výsadby stromů, vzniknou přírodní lamače větru a meze, což jsou neobdělávané pásy terénu rozdělující pole. Tato opatření jsou obsažena v modelu, který má za cíl přizpůsobit na klimatickou změnu prvních sedm kilometrů čtverečních v okolí Zdoňova.

"Vznik mokřadu, tůní a návrat potoka v údolnici byl můj dlouholetý sen, který se teď plní. Nová politika EU i novela zákona o ochraně půdy je tomu po dekádě práce na změně legislativy nakloněna. Nový prvek odpovědné zemědělské politiky, tedy deset procent půdy v klidu, umožní smysluplná řešení, která Model Živá krajina poskytuje," uvedl předseda spolku Živá voda a spoluautor Modelu Živá krajina Jiří Malík.

Podle něj i dalších expertů se přizpůsobení krajiny klimatickým změnám řeší nahodile a nesourodě. Opatření ve Zdoňově přinese obnovu přírodní rozmanitosti, zvýší množství zadržované pitné vody i vody v krajině pro volně žijící a hospodářská zvířata.

"Nezanedbatelné je omezení povodní, eroze, zvýšení chlazení krajiny a její rekreační využití. Většina tůní má hloubku až jeden a půl metru a umožňuje plavání," řekl Malík.

Model Živá krajina se původně, v letech 2016 až 2018, jmenoval Model Zdoňov. Autoři se soustředí na to, aby mohl být použit na desítkách míst v ČR a do budoucna se případně rozšířit do dalších zemí EU. Studie se nyní realizují například v Krnově na Bruntálsku nebo jihomoravských Hustopečích.

