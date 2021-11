Na Novém Zélandu se objevil tučňák, jehož domovem je 3000 km vzdálená Antarktida

Tři tisíce kilometrů dlouhou cestu musel pravděpodobně urazit tučňák, kterého jeden z místních obyvatel objevil na pobřeží Nového Zélandu. Jednalo se totiž o zástupce druhu tučňák kroužkový, který žije výhradně v Antarktidě, uvedl zpravodajský server BBC News.

Novozélanďan Harry Singh, který tučňáka na pláži jižně od města Christchurch našel, uvedl, že si původně zvíře spletl s plyšovou hračkou. "Nejdřív jsem si myslel, že je to plyšová hračka, ale pak tučňák pohnul hlavou, a tak jsem si uvědomil, že je opravdový," prohlásil Singh, podle nějž tučňák vypadal osamělý a ztracený. "Celou hodinu se ani nepohnul a zdál se vyčerpaný," dodal.

Singh následně zavolal na záchrannou stanici, protože se bál, aby se pták na břehu nestal obětí nějakého predátora. "Nechtěl jsem, aby skončil v břiše nějakého psa nebo kočky," řekl. Tučňák se nakonec dostal k Thomasovi Strackeovi, který se zabývá záchranou tučňáků na novozélandském Jižním ostrově už asi deset let. Strackea šokovalo, že jde o tučňáka kroužkového, jehož domovinou je Antarktida.

