Na olomoucké hradby se po více než třiceti letech vrátí vodopád

Po mohutných hradbách v Bezručových sadech v centru Olomouce by měl letos opět začít stékat umělý vodopád, který v těchto místech fungoval do 80. let minulého století. Městská rada už schválila uzavření smlouvy na zhotovení vodopádu. Jeho stavba bude stát zhruba dva miliony korun. Čerpadlo v hodnotě přes půl milionu korun městu daruje firma Sigma Group, která původní vodopád před 56 lety vytvořila. ČTK to sdělil primátorův náměstek Martin Major (ODS).

Zakázku na vybudování vodopádu dostane formou přímého zadání městem vlastněná společnost Výstaviště Flora Olomouc, protože její odborníci se podíleli spolu se zástupci Sigma Group na návrhu projektu vodopádu. Firma už má uzavřenou dohodu o sponzorském daru čerpadla, a jelikož spravuje olomoucké parky, tak se bude starat o vodopád i po jeho dokončení. "Výstaviště Flora může vlastními silami provést zemní a terénní práce, stavbu podzemní šachty, přípojku a konečné sadovnické úpravy, takže i tyto náklady budou levnější," podotkl Major.

Pod hradbami v Bezručových sadech vznikne jezírko, pod ním bude jímací šachta s čerpací technologií od firmy Sigma Group.

Umělý vodopád s výkonným čerpadlem vybudoval v Bezručových sadech v polovině 60. let podnik Sigma Lutín pro zahradnickou výstavu, která posléze dostala název Flora Olomouc. Vodopád přestal fungovat v 80. letech a plány na jeho obnovu zůstaly v 90. letech v šuplíku.

