Na Ostravsku se loni zlepšilo ovzduší, vliv mělo zastavení provozu v Liberty

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Zdeňka Vítková / Ekolist.cz Ostrava

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Zastavení provozu v části zkrachovalé huti Liberty Ostrava loni vedlo k výraznému zlepšení kvality ovzduší v ostravských obvodech Radvanice a Bartovice. V minulosti patřily koncentrace některých škodlivých látek v těchto lokalitách k nejvyšším v ČR. Vyplývá to z předběžného hodnocení kvality ovzduší za rok 2024, kterou dnes vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Celkově byla kvalita ovzduší v Česku loni vyhovující, všechny posuzované znečišťující látky kromě přízemního ozonu nepřesáhly platné limity. Krátkodobé výrazné zhoršení způsobil na jaře písečný prach ze Sahary, kvůli kterému byla vyhlášena smogová situace.Na Ostravsku se loni snížily koncentrace jemných prachových částic PM10 a PM2,5 i dalších látek. Podle ČHMÚ to bylo především díky zastavení provozu koksovny na podzim 2023 a poté aglomerace a ocelárny v prosinci 2023.

"Změny ve společnosti Liberty Ostrava, a. s. měly na kvalitu ovzduší prokazatelně významný vliv. Zatímco v minulosti byla úroveň znečištění suspendovanými částicemi v městském obvodu Radvanice a Bartovice dlouhodobě nejvyšší v rámci Ostravy a patřila k nejvyšším v celé České republice, po zastavení provozu hutní prvovýroby zde byly naměřeny stejné nebo dokonce nižší koncentrace PM10 než na většině území města," uvedli meteorologové.

Celkově byla kvalita ovzduší v Česku loni relativně dobrá. Podruhé v řadě nebyly překročeny imisní limity částic PM10 a PM2,5. K překročení imisních limitů pro NO2, SO2 a CO nedochází již řadu let. Koncentrace NO2 nepatrně klesly a dosáhly nejnižších hodnot vůbec. Na dlouhodobém zlepšení se podle ČHMÚ podílejí mimo jiné výměny kotlů v domácnostech, obnova vozového parku a různá opatření na významných zdrojích emisí. Imisní limit pro přízemní ozon (O3) byl loni překročen na desetině z 68 stanic, o rok dříve to bylo na šesti procentech stanic.

Loni meteorologové vyhlásili 18 smogových situací a jednu regulaci kvůli vysokým koncentracím PM10. Dohromady tato opatření trvala 821 hodin, což je výrazně více než v roce 2023. Tehdy byly tyto situace tři a trvaly 105 hodin. Loni byly také tři smogové situace kvůli přízemnímu ozonu, které trvaly 15 hodin.

ČHMÚ připomněl, že smog na přelomu března a dubna souvisel se saharským písečným prachem. "Epizoda přechodu saharského písečného prachu (...) přinesla nejvýraznější zhoršení kvality ovzduší v důsledku tohoto jevu v novodobé historii měření kvality ovzduší na našem území," uvedl ČHMÚ.

reklama