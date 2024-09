Na ostrově jižně od Aljašky pokračuje pátrání po kryse, která tam možná není

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | mazaletel / Flickr Jde o součást Pribilovových ostrovů, kterým se někdy kvůli rozmanitosti přírody přezdívá "Galapágy severu".

Skutečnost, že někdo spatří krysu, by na většině míst světa neznamenala nic mimořádného. Ale na jednom z ostrovů jižně od Aljašky to letos téměř vyvolalo poplach, napsala agentura AP. Krysy, které by se na ostrov Svatého Pavla mohly dostat z lodí, by znamenaly zásadní nebezpečí pro tamní populace ptáků a cenné ekosystémy.Jde o součást Pribilovových ostrovů, kterým se někdy kvůli rozmanitosti přírody přezdívá "Galapágy severu".

Když obyvatelé v červnu nahlásili, že spatřili krysu, pustili se ochranáři rychle do pátrací akce, během které pročesávali trávu, kladli pasti a instalovali kamery. Zatím na známky toho, že by se na ostrov skutečně dostala krysa, nenarazili, zůstávají ale bdělí.

"Viděli jsme to na jiných ostrovech a jinde na Aljašce i ve světě - krysy naprosto zdecimují kolonie mořských ptáků, takže jde o hrozbu, kterou nelze brát na lehkou váhu," varovala Lauren Divineová z úřadu na ochranu přírody na ostrově Svatého Pavla.

Další odlehlé aljašské i jiné ostrovy s velkou přírodní rozmanitostí se dlouhodobě snaží zabránit tomu, aby se na ně dostaly krysy, které jsou na nich nepůvodním druhem. Takové hlodavce se podařilo vypudit ze stovek ostrovů na celém světě, včetně některých z aljašských Aleutských ostrovů, kterým se přitom dokonce přezdívalo Krysí ostrovy. Tažení proti krysám ovšem může trvat roky a stát miliony dolarů, takže prevence je považována za nejlepší obranu.

Okolo obydlených míst na ostrově Svatého Pavla ochranáři rozmístili kusy vosku, na kterých by zůstaly otisky krysího chrupu. Některé z nich jsou vyrobeny z ultrafialového materiálu, což umožňuje inspektorům vybaveným speciálními svítilnami pátrat po světélkujícím trusu. Úřady rovněž vyzvaly obyvatele, aby byli pozorní, a u amerického ministerstva zemědělství žádají o povolení, aby na ostrov mohl být dopraven pes, který by se do pátrání po krysách zapojil. Ani psi totiž na ostrov kvůli ochraně tuleňů nesmějí. Divineová pátrání přirovnala k hledání jehly v kupce sena, přičemž není vůbec jisté, zda ta jehla v seně je.

Od června nikdo další nenahlásil, že krysu viděl, ale pátrání a zvýšený stav bdělosti zřejmě budou pokračovat ještě měsíce. Na ostrově žije asi 350 lidí. Tato komunita má už dlouho program zaměřený na boj proti hlodavcům. Na letišti a v místech, kde přistávají lodě, jsou pasti určené k zachycení nebo zahubení vetřelců. Chytit poslední krysu, o níž se na ostrově Svatého Pavla vědělo, trvalo skoro rok. Hlodavec zřejmě na pevninu přeskočil z člunu a překonal "obrannou linii". Zvíře nakonec v roce 2019 našli uhynulé.

