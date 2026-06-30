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Na rybníku v Plzni-Malesicích zasahují hasiči u úhynu ryb, okysličují vodu

30.6.2026 19:47 | PLZEŇ (ČTK)
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | MAKY.OREL / Wikimedia Commons
Na rybníku v Malesicích, okrajové části Plzně, od rána zasahují hasiči, rybáři a správce toku u úhynu stovek ryb. Zavinil je nedostatečný přítok vody a úbytek kyslíku. Hasiči vodu okysličují a snaží se tak zabránit ještě větším škodám, řekl ČTK starosta obvodu Plzeň-Malesice Aleš Tolar (STAN). Jde o dva rybníky, které patří Českému rybářskému svazu.
 
"Největší úhyny jsou v menším rybníku (Dravý II) , který je dál od přítoku potoka, kde z Chotíkova už nepřitéká skoro nic," uvedl. Přítomni byli podle Tolara také pracovníci chemické laboratoře hasičů a Povodí Vltavy. Naměřili tam nízkou hladinu kyslíku, dodal.

Podle Tolara byly některé ryby mrtvé a některé ještě jevily známky života. "Čerpadly teď čeří vodu, aby je udrželi při životě," uvedl. Rybáři se také snažili rybám pomoci přepouštěním vody z velkého do menšího rybníka.

"Obě vodní plochy jsou dost zarybněné. Jako první to odnesli candáti, těch bylo nejvíc," dodal.

Profesionální hasiči byli na místě jenom dopoledne. "Potvrdilo se to, co se děje během horka mnohokrát, tedy nedostatečně okysličená voda, takže hynou ryby," uvedl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Laboratoř hasičů nabrala pro jistotu vzorky, jestli není úhyn způsobený něčím jiným, ale potvrdila nízkou koncentraci kyslíku. "Takže se pozvali malesičtí dobrovolníci, nahodila se čerpadla a nabírá se voda z rybníka a stříká se zpět. Čeří se hladina a voda se okysličuje," řekl. V déletrvajících horkách podle Poncara lidé hasičům často hlásí úhyny ryb. Podle starosty na mrtvé ryby upozornil kolemjdoucí.

Podobné problémy kvůli minimálním přítokům se v minulých dnech objevily na sádkách v Sušici a na rybníku Babylon. Minimální přítok hlásí také rybáři na přehradě Hracholusky, největší vodní ploše v Plzeňském kraji.

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