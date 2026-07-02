https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/po-poklesu-kysliku-v-dyji-uhynuly-u-jezu-v-bulharech-ryby-mnozstvi-neni-jasne
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Po poklesu kyslíku v Dyji uhynuly u jezu v Bulharech ryby, množství není jasné

2.7.2026 11:19 (ČTK)
Diskuse: 2
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Katsujiro Maekawa / Flickr
Kvůli prudkému nočnímu poklesu rozpuštěného kyslíku v Dyji u jezu v Bulharech na Břeclavsku uhynuly v řece ryby, jejich množství zatím nelze určit. Informovalo o tom Povodí Moravy. Hasiči na místě postavili nornou stěnu, provzdušňují vodu nad jezem, zaměstnanci povodí odebírají vzorky. Kraj v minulých dnech zasáhla vlna veder, kdy teploty opakovaně dosahovaly k 38 stupňů Celsia.
 
"Povodí Moravy, Moravský rybářský svaz, vodoprávní úřad a Hasičský záchranný sbor spolupracují na řešení situace dle předem dohodnutých postupů. Hasičský záchranný sbor na místě instaloval další norné stěny a pomocí rozstřiku provzdušňuje nadjezí, pracovníci Povodí Moravy zajišťují odběry vzorků vody a uhynulých ryb a se souhlasem vodoprávního úřadu se pomocí krátkodobých manipulací se segmenty jezu snaží převést ryby do podjezí," uvedla mluvčí povodí Jana Kučerová. Část ryb se díky včasnému zásahu podařilo zachránit.

Doplnila, že hodnota rozpuštěného kyslíku na místě klesla ze středečních odpoledních osmi miligramů na litr prakticky na nulu. Pod hrází dolní nádrže Nových Mlýnů je ve vodě aktuálně šest až osm miligramů na litr rozpuštěného kyslíku. "Odtok z nádrže nelze s ohledem na již sníženou hladinu vody v nádrži a dlouhotrvající extrémně nízké hodnoty přítoku více navýšit," dodala Kučerová.

Pokles kyslíku rozpuštěného ve vodě je často spojený s vyšší teplotou vody, nastává tak v delších obdobích vysokých teplot. Na jihu Moravy překračovaly teploty po dva týdny 30 stupňů Celsia, v uplynulých dnech dosahovaly až extrémních 38 či 39 stupňů Celsia.

Za loňské léto evidovalo Povodí Moravy osm úhynů ryb kvůli nedostatku kyslíku, pod nádrží Nové Mlýny uhynulo před rokem z tohoto důvodu asi 30 tun ryb.

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DF

Daniel Fiala

2.7.2026 11:46
No je škoda, že se ani do ofiko tisk. zprávy nedostala předpověď počasí, která byla všeobecně známa (ČHMÚ) a dokonce kýmsi oznámena na různá místa.
Daniel Fiala 1.7.2026 11:02
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cesko-bude-muset-urychlit-zmenu-hospodareni-s-vodou-mini-hydrolog#diskuse

A je taky škoda ... mluvit.
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DF

Daniel Fiala

2.7.2026 12:21
Prosím zúčastněné, jako soukromá osoba, aby nezačali příliš brzy vyhlašovat jednoznačná stanoviska, typu "Ukázalo se, že MVE NM za úhyny nemůže." Je to prohra nás všech. A je třeba činit další pokusy a financovat další opatření. Bez spolupráce to nepůjde.
Chápu finanční a politické tlaky, ale vypnutí MVE, resp. rozstřik mohl pomoci i přes ty právě sklízené/uhynulé ryby, protože se neví a možná ani vědět nebude, kolik ryb ještě přežilo, tj. kolik ryb bylo vypnutím MVE zachráněno. Jisté je, že nepřežilo/nebylo zachráněno 100 %. I to je posun. Smutný, ale posun.

Je škoda že nemohlo dojít na 3x3 m³ a jelo pouze 1x15 m³. Třeba to nejde objektivně. I to je potřeba pochopit.

Ale teď hlavně: TA PŘEDPOVĚĎ VĚTRU TRVÁ NA DALŠÍCH 72 H!!!!! Je potřeba nasadit kohokoli a cokoli na rychlé odklízení uhynulých a odebrat co nejčerstvější ryby na pitvu.

Omlouvám se, že pouze takto "panské rady", ale nepustili jste mě k práci, tak nemohu jinak.
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