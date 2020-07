Na seznamu kriticky ohrožených živočichů je i křeček polní

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Vetapi / Shutterstock Z částí Francie, Německa a východní Evropy křeček prakticky vymizel. Proti předchozímu hodnocení IUCN z roku 2016 se situace dramaticky zhoršila.

Mezinárodní svaz pro ochranu přírody (IUCN) aktualizoval takzvaný červený seznam ohrožených zvířat. Mezi kriticky ohroženými jsou i velryba černá nebo křeček polní. Podle IUCN je teď také 33 ze 107 druhů lemurů klasifikováno jako "kriticky ohrožených". S odvoláním na ochránce přírody o tom informoval zpravodajský server BBC.

IUCN uvádí, že křeček polní, jinak také křeček obecný, by mohl vyhynout do 30 let, pokud se situace nezmění. Z částí Francie, Německa a východní Evropy tento křeček prakticky vymizel. Proti předchozímu hodnocení IUCN z roku 2016 se situace dramaticky zhoršila. Zpráva uvádí, že rozvoj průmyslu, zemědělské monokultury, tedy pěstování jediné plodiny na zemědělské půdě, globální oteplování a také mírnější znečištění se zkoumají jako možné příčiny jeho ohrožení.

Jinde nyní podle Craiga Hilton-Taylora z IUCN žije méně než 250 velryb černých. Jejich zdroj potravy se v důsledku oteplování moří a klimatických změn podle něj mohl přesunout dál na sever. Velryby v létě začaly hledat potravu u klíčových tras lodní přepravy v zálivu svatého Vavřince u kanadských břehů, kde se zaplétají do lovných zařízení. Zaznamenána u nich byla také nižší míra reprodukce. Podle Hiltona-Taylora to může souviset se stresem i ztíženým hledáním potravy. Pokles populace těchto velryb od roku 2011 IUCN odhaduje na 15 procent.

Zhruba třetina všech druhů lemurů, kteří žijí volně pouze na Madagaskaru, je jen krok od vyhynutí. Ostrovní stát u jihovýchodního pobřeží afrického kontinentu je jediným místem na světě, kde lze lemury, malé primáty, kteří se miliony let vyvíjeli odděleně od afrických opic, spatřit ve volné přírodě. Žije jich tam kolem 100 různých druhů. K poklesu počtu primátů vede lov a odlesňování.

"Myslím, že pandemie byla svým způsobem pro mnoho lidí po celém světě budíčkem," řekl Hilton-Taylor. "Lidé si uvědomují, že ztratili spojení s přírodou," doplnil. Teď je podle něj zapotřebí, aby se společnost transformovala a udržitelným způsobem života snižovala svůj negativní dopad na planetu.

