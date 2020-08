Na Táborsku pokládají plynovod šetrnější metodou pluhování

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | E.ON E.ON vybral pluhování i kvůli další výhodě. Plynovod vede pozemky různých majitelů, kde musí stavbaři precizně dodržovat naplánovanou trasu.

Planou nad Lužnicí a Soběslav na Táborsku od podzimu propojí téměř 20 kilometrů dlouhý plynovod. Společnost E.ON stavbu za zhruba 80 milionů korun dokončuje. Stavbaři při projektu využili jako první v Česku metodu takzvaného pluhování ocelového potrubí. Novináře o tom v Myslkovicích na Táborsku informovali zástupci společnosti E.ON.

Plynovod tak stavbaři pokládají způsobem, jenž je šetrnější k životnímu prostředí. Do země potrubí zaorává speciální pluh. Jeho součástí je stroj, který uloží plynovod do přesně naprojektované polohy a hloubky. "Naším zařízením jsme schopní pokládat potrubí až do průměru 600 milimetrů a do dvouapůlmetrové hloubky a u pluhovaného potrubí zvládneme položit maximálně osm metrů za minutu, jinak by odchylka od souřadnice byla moc vysoká," uvedl Robin Cimr z rakouské firmy IFK Gesellschaft.

E.ON vybral pluhování i kvůli další výhodě. Plynovod vede pozemky různých majitelů, kde musí stavbaři precizně dodržovat naplánovanou trasu. "Není možné si dovolit na trase nějakou odchylku. A tato technika je naprosto přesná," uvedl vedoucí správy a provozu zemního plynu společnosti E.ON Distribuce Tomáš Vacek.

Plynovod by měl začít fungovat v listopadu a bude sloužit zhruba 7000 odběratelům v okolí Soběslavi. "Aktuálně zásobujeme území Soběslavi, Veselí nad Lužnicí, Dolního Bukovska až Ševětína takzvaným ostrovním provozem. To znamená, že celá oblast je zásobována zemním plynem jednou předávací stanicí v Žíšově u Veselí nad Lužnicí. V případě technické závady by se mohlo stát, že zákazníkům bychom nemohli zajistit distribuci a dodávky plynu. Novým plynovodem budeme mít další cestu, jak plyn k odběratelům přivést," řekl Vacek.

E.ON v České republice zásobuje elektřinou více než 1,5 milionu odběrných míst zejména v jižních Čechách, na Vysočině a na jižní Moravě. Kromě toho má více než 4000 kilometrů dlouhou síť plynovodů v jižních Čechách a části Vysočiny a zásobuje na 110.000 odběrných míst.

