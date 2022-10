Na veletrhu ve Francii nabízeli rostlinné verze kebabu, špízů i ryb

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Trendu ochrany životního prostředí se v poslední době přizpůsobují i výrobci potravin, kteří hledají rostlinné alternativy k masným výrobkům. Na potravinářském veletrhu SIAL v Paříži tak mohli návštěvníci ochutnat například imitaci ryb vytvořenou z rýže a mořských řas, kebab s kousky z hrachového proteinu nebo stoprocentně rostlinné špízy na gril, které voní jako maso, informovala agentura AFP.

"Je to chutné a nemusíte kvůli tomu zabíjet zvířata," lákal ke grilu s malými hamburgery prodejce izraelské firmy Redefine Meat. Ta se snaží přesvědčit restaurace, aby na svá menu zařadily jídla s alternativami masa. Firma cílí zejména na Nizozemsko, kde je už dnes jedno procento veganů, pět procent vegetariánů a 70 procent flexitariánů, tedy lidí, kteří jedí maso jen vzácně nebo občas.

O několik stánků dál finská společnost MeEat nabízela "detox pro masožrouty" díky rostlinným replikám rostbífu nebo salámu. Švýcarská firma Planted slibuje "opravdový zážitek z grilování" s jejími šťavnatými špízy, vyrábí také kebaby z "hrachových proteinů vyrobených v Evropě". V pavilonu mlékárenských výrobků ležely na pultech imitace sýrů z Nizozemska.

Francouzská začínající firma Onami Foods nabízí rostlinné verze ryb z rýže a řas. Její šéfka vývoje vysvětluje, že od lidí nežádá, aby přestali jíst ryby, ale snaží se přispět k ochraně zdrojů.

Banka Barclays odhaduje, že do roku 2030 budou rostlinné náhražky tvořit deset procent trhu s "masnými" výrobky, aktuálně je to zhruba jedno procento. Většímu rozmachu těchto produktů brání poměrně vysoká cena. Například kilogram ryb od Onami Foods vyjde na zhruba 40 eur (980 korun), zatímco běžné obalované filé stojí zhruba čtvrtinu. Výrobci cenu hájí vysokými náklady na investice do vývoje nových technologií. Problémem pro větší rozšíření alternativ masa je i současná inflace, která spotřebitele nutí k úsporám. A výdaje na potraviny omezují lidé mezi prvními.

