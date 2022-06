Na Vltavu ve Vyšším Brodě vyplula kuriózní plavidla, po dvouleté přestávce

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Na Vltavu ve Vyšším Brodě v sobotu po poledni vyplulo osm kuriózních plavidel. Na trase do Rožmberku nad Vltavou měřící přes deset kilometrů čekaly kostýmované posádky tři jezy. Šlo o 48. ročník recesistické akce. Organizátoři se k ní vrátili po dvouleté přestávce způsobené koronavirovou epidemií, plavbu ale posunuli ze září na červen.

"Poslední léta to bylo v září, ale to bylo hodně chladno. Po dohodě s plavci jsme změnili termín na první červnovou sobotu, kdy už je slušné počasí a Vltava ještě není tak nacpaná jako třeba v létě," řekla ČTK Dita Kaiserová z městského odboru kultury a cestovního ruchu ve Vyšším Brodě. Co se nezměnilo, byl čas startu udávaný kdysi houkáním vlaku, který v tento čas odjížděl ze zastávky ve Vyšším Brodě.

Posádky se i tentokrát chystaly vyplout ve 13:27, zdržely se o pár minut, i kvůli focení s Pavlem Procházkou z Loučovic, který se s plavbami loučil s tím, že štafetu přebírá syn. Sám plul třiačtyřicetkrát. Byl v kostýmu Pepka námořníka. V dalších posádkách byli například pohádkoví Dařbuján a Pandrhola, mouchy nebo cestovatel Emil Holub. Jedna posádka přijela až od jihomoravského Kyjova.

Pro diváky jsou nejatraktivnější místa u jezů, které jsou ve Vyšším Brodě, Herbertově a v Rožmberku. Vody v řece teklo dost. "Je to po dohodě s Povodím Vltavy, že pustí z Lipna víc, aby ta plavidla neuvízla někde na kameni nebo na souši," řekla Kaiserová. V noci na dnešek navíc pršelo.

Za první kuriózní plavbou stál v roce 1973 nápad party mladíků, že si doplavou na pivo do Rožmberku na čemkoliv, co plave. Použili lehátka, duše od nákladních aut i polystyrenové desky. Jezdí se pro zábavu, komise hodnotí kreativitu posádek. Dvacetitisícová odměna pro nejlepší posádku byla zatím vždycky věnovaná na dobročinné účely.

