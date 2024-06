Na Vysočině investují do vodovodů i vesnice po zkušenostech se suchem

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Na Vysočině investují s pomocí dotací do veřejných vodovodů i malé obce. Vlachovice ve Žďárských vrších se 139 stálými obyvateli zatím vodovod nemají, jeho stavbu obec chystá kvůli obavám, že nebude dost vody v místních studních. Obec Kejžlice na Pelhřimovsku chce využít dotaci na vyčištění a prohloubení studen a na nový vodojem, Věž na Havlíčkobrodsku se chystá posílit místní zdroje napojením na přívod vody z vodárenské přehrady Švihov. Vyplývá to z ankety ČTK.Vlachovice s nadmořskou výškou 754 metrů patří mezi nejvýše položené obce ve Žďárských vrších, jsou v rekreační oblasti u Nového Města na Moravě. Veřejný vodovod zatím ve Vlachovicích není, u domů jsou soukromé studny nebo vrty. "Je to primárně obava o množství a zároveň i kvalitu vody," řekl starosta Jan Petr (nestraník) k výstavbě vodovodu, který bude napojený na tamní vrt. Vzhledem k nedávným suchým rokům předpokládá, že se k vodovodu připojí dost domácností. O dotaci požádala obec na projekt za 11,8 milionu korun.

V obci Kejžlice žije 433 lidí, její chystaná investice do veřejného vodovodu je za 8,6 milionu korun. "Studny po letech čistíme, prohlubujeme," řekl starosta Václav Zástěra (nestraník). Obec také opraví vodovodní řad, postaví nový vodojem. Starosta podotkl, že teď voda je, ale v minulých suchých letech ji musela obec i dovážet. Podotkl, že v posledním desetiletí se také zvýšil počet obyvatel o stovku.

Věž na Havlíčkobrodsku se díky investici za 8,7 milionu korun napojí na skupinový vodovod, do něhož teče voda z vodárenské nádrže Švihov na Želivce. "Je to hlavně o množství vody, které k nám potřebujeme dostat," řekl starosta Martin Bárta (nestraník). Obecní vodovod je zatím napojený jen na místní zdroje, které přestávají stačit. Starosta uvedl, že podle hydrogeologických studií se už v lokalitě neukazuje jiný zásadní pramen, který by mohla obec využít. Přivaděč vody měřící 3,8 kilometru obec buduje mezi Krásnou Horou a svou místní částí Jedouchov, součástí investice jsou navazující technické úpravy vodárenské infrastruktury. V obci Věž žije 810 lidí.

Dotace na investice do vodovodů by z Vysočiny měly dostat také například Vojnův Městec na Ždársku a Rantířov u Jihlavy. Zmiňované projekty patří mezi akce doporučené k financování v operačním programu Životní prostředí. Vyplývá to z dubnových informací na webu programu. Oslovení starostové tento týden ale vesměs uváděli, že ještě nemají písemné potvrzení dotace.

Na Vysočině je podle Českého statistického úřadu pitnou vodou z vodovodů zásobovaných 94,3 procenta obyvatel, což byl v porovnání s celostátním průměrem o jednu desetinu nižší podíl. Vodovodní síť vloni měřila 5933 kilometrů, mezi kraji v Česku byla šestá nejdelší.

