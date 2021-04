Na západ Čech se vrací čáp Kryštof sledovaný satelitní vysílačkou

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | DESOP Plzeň Cesta čápa Kryštofa

Čtyřletý čáp bílý, kterého ochránci přírody z plzeňské záchranné stanice živočichů sledují od loňska pomocí satelitní vysílačky, se vrací z afrického zimoviště na západ Čech. Zatímco někteří čápi už stojí na svých hnízdech od konce února, čáp Kryštof v neděli teprve překonal Gibraltar. Zimu trávil v Senegalu, několik tisíc kilometrů od svého domova, řekl dnes ČTK Karel Makoň ze záchranné stanice.

"Vítr pomohl Kryštofovi v neděli překonat Gibraltar a bezpečně ho donesl do Evropy. Kryštof, předpokládáme, že i s dalšími čápy, tak zhruba za deset hodin, co opustil africký kontinent, urazil vzdušnou čarou 251 kilometrů. Domů do Čech se tak pohodlně vrací unášen větrem přes Španělsko, Francii a Německo. Je to prostě mazák. A pokud naskočil na správný vzdušný proud, tak ho tady máme cobydup," poznamenal Makoň.

Kryštofovi budou letos čtyři roky a podle ochránců přírody nyní prožil v Africe již čtvrtou zimu, je to tedy velmi zkušený cestovatel. Zimu trávil v Senegalu v okolí města Touba, vzdušnou čarou přes 5500 kilometrů od západních Čech. V okolí města a na skládkách měl dostatek kobylek či sarančat, nepohrdne ani termity. Podnikal také cesty za potravou až k hranici Senegalu s Gambií. Například během necelého týdne na konci letošního ledna nalétal za potravou 532 kilometrů, ukázalo satelitní sledování.

Plzeňští ochránci přírody sledovali v uplynulých letech pomocí vysílačky více čápů. Několik se jich ztratilo ze sledování v Africe, zřejmě tam uhynuli, jiný čáp zase místo přeletu do Afriky odletěl zimovat jen kousek od hranic do Německa. Kryštofovi dali ornitologové vysílačku loni. Ptáka ale znali už z¨dřívějška. Jako mládě ho kroužkovali v červenci 2017 na hnízdě v Brodu nad Tichou na Tachovsku a až do loňska o něm nic nevěděli. Loni v červnu spadl u Města Touškova na severním Plzeňsku v noci z vysílače do oplocení a zranil se. Na záchranné stanici se léčil a protože ornitologové podle kroužku poznali, že je to pták, který už musel opakovaně absolvovat trasu na zimoviště a zpět, rozhodli se mu dát "batůžek" s vysílačkou napájenou solárním panelem. Na konci července ptáka vypustili do přírody a Kryštof pak koncem léta zamířil do Afriky.

Dosud sledovaní čápi mířili na Rakousko a v Africe se zdržovali v Keni a Tanzanii, ale i v Egyptě. Kryštof letěl jinou trasou - přes Německo a Francii do Madridu, na Gibraltar, do Maroka, při pobřeží Atlantského oceánu a pak podél hranice mezi Mali a Mauritánií do Senegalu.

Kryštof podle Makoně dospívá, bude si hledat partnera, stavět hnízdo a snažit se o hnízdění. Plzeňští zvířecí záchranáři doufají, že se usadí na západě Čech.

