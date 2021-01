Na zarybnění Bečvy už padlo půl milionu, bude pokračovat i letos

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Christa Rohrbach / Flickr.com "Z naší strany budeme určitě pokračovat ve vysazování ryb, u kterých se ukázalo, že uhynuly. Bečva je specifická proudomilnými rybami jako ostroretka, parma, jelec tloušť a další drobné ryby," uvedl jednatel.

Zhruba půl milionu korun už vynaložili rybáři na zarybnění řeky Bečvy, kterou loni na konci září postihla ekologická havárie. Do řeky vysadili roční parmy, mníky, podoustve či ostroretky. Na vysazení násadových ryb použili peníze z transparentního účtu, na který dosud poslali lidé, ale i instituce z celé republiky přes milion korun. Ve vysazování ryb v Bečvě budou odborníci pokračovat i letos, snahou bude nahradit všechny ročníky. ČTK to řekl jednatel severomoravského územního svazu rybářů Rostislav Trybuček.

"Z naší strany budeme určitě pokračovat ve vysazování ryb, u kterých se ukázalo, že uhynuly. Bečva je specifická proudomilnými rybami jako ostroretka, parma, jelec tloušť a další drobné ryby," uvedl Trybuček.

Do Bečvy by mělo přibýt například na 30 000 kusů parem, které byly umístěny na odkrm do recirkulačního systému na Slovensku; na jaře by už měly mít kolem 24 centimetrů. Kromě násad chtějí rybáři v zasažené Bečvě v oblasti Přerovska také vyplnit ročníky, které tam chybějí. "Ze vsetínské Bečvy chceme odlovem a velmi šetrným převozem doplnit ročníky, které jsou schopny výtěru ... cyklus do pohlavní dospělosti je neskutečně dlouhý. Zkrátili bychom tak cyklus samoobnovy, pokud možno co nejvíce přirozenou cestou," doplnil Rostislav Trybuček.

Rybáři dosud vysadili do Bečvy tisíce kusů mníka jednovousého, podoustve říční, z účtu odešly peníze i za vysazení 10 000 kusů jednoleté parmy a 148 000 kusů jednoleté ostroretky. Využili přitom peněz z transparentního účtu, který loni v říjnu zřídil severomoravský rybářský svaz. Na účtu s názvem Bečva 2020 zůstává téměř 544 000 korun, účet je stále otevřen. "Sbírka nám velice pomohla, dalo by se z toho zaplatit i transfery ryb, které jsou finančně velmi nákladné," dodal jednatel svazu.

Ekologická havárie, kterou podle České inspekce životního prostředí způsobily kyanidy, postihla řeku 20. září v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov. Viník není znám ani po čtyřech měsících. "Stále není nic nového, pořád čekáme na znalecký posudek," řekl ČTK policejní mluvčí Petr Jaroš. Klíčový posudek týkající se rozborů vzorků vody měl být původně hotov do 20. prosince, znalec poté požádal o delší lhůtu. Další termín již nechce policie upřesnit a uvádí, že pokud budou známy nové okolnosti případu, tak je zveřejní. Délku vyšetřování kritizuje mnoho politiků i veřejnost. Odborníci uvedli v pořadu Reportéři ČT, že odebrání vzorků po havárii na Bečvě bylo opožděné a nedostatečné.

Na otráveném úseku Bečvy platí od začátku ledna až do odvolání režim chyť a pusť. Kvůli tomuto rozhodnutí lemují úseky Bečvy na Přerovsku nové cedule, které rybáře na tento nový režim upozorňují. Rybářské svazy to avizují i na sociální síti, reakce jsou rozličné. "V tomto úseku měla být spíš cedule : 'chyť zněčišťovatele a umlať ho'," podotkl jeden z rybářů.

Odborníci původně uvedli, že kyanid poškodil celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy na zhruba 40 kilometrech toku. Po následném průzkumu biodiverzity řeky Bečvy se zjistilo, že otravu přežila část ryb od většiny druhů a do jejích vod by se díky tomu měl postupně vrátit život. Z průzkumů vyplývá, že havárie měla větší vliv na starší ryby než na plůdek.

