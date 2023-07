Na zateplení starších rodinných domů bude možné získat až milionovou dotaci Aktualizováno Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Až jeden milion korun ve formě zálohy, tedy předem, dostanou žadatelé o dotaci na zateplení starších rodinných domů v programu Oprav dům po babičce. Na dnešní tiskové konferenci k představení programu to řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Úspěšní žadatelé budou mít také možnost od ledna 2024 čerpat zvýhodněný úvěr od stavebních spořitelen. Na každé nezaopatřené dítě navíc bude možné získat bonus 50 000 korun, doplnil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Dotaci budou moci získat všechny ekonomicky aktivní fyzické osoby, žádat lze od září. Určena je na rodinné domy nebo na domy určené pro rekreaci, podmínkou je trvalé bydliště po dobu deseti let od doložení realizace projektu. Žádat o dotaci lze i zpětně na způsobilé výdaje od 1. ledna 2021. Možností je jak renovace, tak zbourání a výstavba domu na daném pozemku. Dotace bude možné čerpat na domy postavené nejpozději v roce 2013. Státní fond životního prostředí (SFŽP) peníze poskytne žadateli dopředu. Za primární opatření Hladík považuje zateplení, aby dům staršího data výstavby byl renovován alespoň na energetickou třídu B. Dotaci je možné buď načerpat a zrekonstruovat dům s použitím vlastních peněz na spolufinancování, nebo získat dotaci a výhodnou půjčku ze stavebního spoření, dodal ministr. Půjčka bude mít zvýhodněný úrok bez nutnosti zástavy nemovitosti, fixaci úrokové sazby po celou dobu splatnosti, vyřízení úvěru a dotace bude možné na pobočce spořitelny a měsíční náklady úvěru přijatelné i pro nízkopříjmové domácnosti. Úrok by podle Hladíka měl činit zhruba tři až čtyři procenta, záleží ale na jednotlivých stavebních spořitelnách. Podle Hladíka je v Česku zhruba každý šestý dům prázdný, celkem jich je asi 400 000. Cílem je také snížit počet domácností ohrožených energetickou chudobou, zvýšit tempo renovací na tři procenta ročně či snížit míru zástavby úrodné půdy novými stavbami. Kromě milionu na zateplení bude možné renovaci rozšířit o další úsporná opatření, například výměnu zdroje tepla, fotovoltaiku, ohřev vody, dobíjecí stanici pro elektromobil. Program podle ministerstva životního prostředí přinese 100 miliard korun do ekonomiky na rekonstrukci, resort očekává zájem zhruba 40 000 žadatelů o dotaci. Podle Hladíka by to znamenalo, že 3000 hektarů úrodné půdy nebude zastavěno novými domy či že se spotřeba energie na vytápění v těchto domech sníží o 69 procent. „Dlouho diskutovaná podoba programu Oprav dům po babičce zamířila správným směrem a to na podporu kvalitních renovací. Takový dům bývá dobře zateplen, osazen kvalitními okny s trojskly s vnějším stíněním a má vyregulovanou otopnou soustavu využívající jako zdroj například tepelné čerpadlo. Dům může využít solární kolektory na ohřev teplé vody nebo zapojit fotovoltaiku na výrobu elektřiny. Doporučujeme i řízené větrání s rekuperací tepla. Úspora energie se po renovaci pohybuje v rozmezí od 60 do 90 %," říká Michal Čejka, konzultant energetických úspor z Centra pasivního domu. "Výsledný stav budovy pak odpovídá přibližně nízkoenergetickému standardu, tedy mívá měrnou potřebu tepla na vytápění v rozmezí 25 až 50 kWh/m2 za rok. Při dnešních cenách energií se tak za vytápění a chlazení vejdete klidně i do 20-30 000 korun za rok,“ říká Čejka a dodává: „Chválím, že program umožní mladým rodinám dosáhnout na komfortní a energeticky úsporné bydlení díky nízkoúročeným půjčkám a dotacím vyplácených předem. Právě díky razantnímu snížení nákladů na energie se jim tato investice vrátí do cca 10 let.“ A dodává: „Zrychlení kvalitních renovací i pomocí programu Oprav dům po babičce je důležitým krokem pro naplnění klimatických závazků Česka. Právě připravovaný národní klimaticko–energetický plán totiž počítá s až 3x rychlejším tempem renovací budov než je tomu dnes.“ „Díky nízkoúročeným půjčkám pomůže program Oprav dům po babičce překonat hlavní bariéru při zateplování domů, kterou byla vyšší investiční náročnost takové renovace. Dotace vyplácené předem a dostupné úvěry umožní mnoha mladým rodinám dosáhnout na vlastní úsporné bydlení. Aby byla renovace opravdu kvalitní, doporučujeme na fasádu aplikovat alespoň 20 cm tloušťky izolantu,“ říká Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR sdružující významné firmy v oblasti výroby pěnového polystyrenu, a dodává: „Rozdíl v ceně oproti 10-15 cm tloušťce izolace je minimální, v práci stavebníků žádný, ovšem v úspoře energií významný. Nejrozšířenějším materiálem pro zateplení v ČR je pěnový polystyren, oblíbený je hlavně kvůli svým tepelně izolačním vlastnostem a hygienické nezávadnosti.“ Zájemci o dotaci se mohou obracet na krajská pracoviště SFŽP nebo využít formulář na webu www.novazelenausporam.cz. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

