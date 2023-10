Na Žďársku chtějí obce ve větší míře vyrábět solární energii v čistírnách vody

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Na Žďársku chtějí obce vyrábět solární energii v areálech čistíren odpadních vod a vodárenských zařízení. Zubří provozuje fotovoltaiku asi čtyři měsíce, její výroba zatím pokrývá spotřebu elektřiny technologií čistírny ze 70 procent. Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko požádal o dotaci na pět projektů. Schválený má zatím příspěvek na fotovoltaickou elektrárnu v Novém Městě na Moravě za 1,8 milionu korun, u zbylých čeká na rozhodnutí, řekl ČTK manažer svazku Reda Ifrah.

V Novém Městě na Moravě chce mít svazek fotovoltaiku v čistírně odpadní vody. Pro její umístění by chtěl využít také čistírny Bystřice nad Pernštejnem, Velkého Meziříčí a Žďáru nad Sázavou, solární energii má v plánu vyrábět rovněž v areálu úpravny pitné vody Mostiště. Na akce teď vybírá dodavatele. "Doufáme, že to dopadne tak, že uzavřeme smlouvu," řekl Ifrah. Stavba by pak mohla začít v příštím roce. Náklady všech těchto projektů jsou v součtu 26 milionů korun, evropská dotace z operačního programu Životní prostředí by je mohly pokrýt z poloviny.

Obec Zubří s 500 obyvateli je blízko Nového Města na Moravě. Za osazení fotovoltaických panelů na čistírně odpadních vod zaplatila 1,3 milionu korun a další peníze za přípravu projektu. Starosta Jiří Havlíček (nestraník) řekl, že na rozdíl třeba od školy mají technologie čistírny velkou spotřebu elektřiny v zimě i v létě. Díky slíbené dotaci by se investice mohla obci vrátit zhruba za dva roky. "My jsme si spočítali, že by se nám to vyplatilo i bez té dotace," uvedl. Investice by se pak obci vrátila za šest až sedm let.

Čtyři projekty na osazení fotovoltaiky na vodárenských objektech připravuje třebíčská divize Vodárenské akciové společnosti po dohodě s tamním svazkem obcí. "Chtěli bychom začít nějakou menší lokalitou," uvedl ředitel divize Jaroslav Hedbávný.

Havlíčkobrodská firma Vodovody a kanalizace (VAK) už má přes deset let ve svých provozech solární panely, které mají v součtu instalovaný výkon 0,8 megawattu. Uvažuje ještě o umístění fotovoltaiky u některých vodárenských zařízení na plochy, které se nedají využít jinak.

