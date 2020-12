Nábřeží u pražské Stromovky by mělo být upraveno, vzniká studie

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Praha.eu Praha rekonstruuje Stromovku několik let, naposledy byla dokončena oprava prostoru před Šlechtovou restaurací.

Na nábřeží u pražské Stromovky by se v budoucnu měl zlepšit přístup k vodě, měla by být zklidněna doprava a předělán by měl být most na Císařský ostrov. Vznikne tu rovněž hygienické zázemí. Město si nyní nechává zpracovat studii proměny. Úpravy by mohly být udělány v roce 2026, uvedla Kateřina Zelingerová z Institutu plánování a rozvoje (IPR). K budoucí podobě nábřeží se budou moci vyjádřit i obyvatelé. Praha rekonstruuje Stromovku několik let, naposledy byla dokončena oprava prostoru před Šlechtovou restaurací.

Nábřeží má po rekonstrukci nabídnout Pražanům v části za železniční tratí další místo pro rekreaci. Ulevit by se tak mělo hlavní části parku před tratí. Zároveň by se zlepšilo propojení ze Stromovky na Císařský ostrov a dále do Troji k zoologické zahradě a Trojskému zámku.

Návrh studie, kterou si město nechává vypracovat, zklidňuje dopravu na nábřežní cestě. Na nábřeží se nově počítá také s kavárnou a hygienickým zázemím, které v této části parku chybí. Obnovou by mohl projít i most na ostrov. Jak bude vypadat, není zatím jasné. Jedna z variant počítá se zvedací lávkou, která by umožnila plout zdejším plavebním kanálem všem plavidlům.

Studii proměny Trojského nábřeží by podle Zelingerové mělo vedení hlavního města projednat v létě příštího roku. "Po schválení studie je možné prioritně připravit dočasná opatření, která například zklidní okolní dopravu," uvedla. Celková proměna je dlouhodobým projektem, jehož realizace je odhadována na rok 2026, dodala.

Magistrát v uplynulých letech nechal mimo jiné opravit například rybníky a rovněž vytvořil nový v místě bývalého Rudolfova rybníka, kde byly do té doby podmáčené pozemky. Vyčištěna byla i Rudolfova štola.

Stromovka neboli Královská obora je jedním z nejstarších parků v Praze. Založil ji zřejmě v roce 1268 český král Přemysl Otakar II. jako loveckou oboru. Pro veřejnost byla otevřena v roce 1804.

