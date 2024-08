Nádrž v parku v Ústí nad Labem radnice vyčistila. Dřív tam žili i vzácní živočichové

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Zaerikk / Zaerikk / Wikimedia Commons Laguna s vodotryskem v centrálním parku na Severní Terase v Ústí nad Labem.

Uměle vytvořená laguna s vodotryskem v parku uprostřed sídliště na Severní Terase v Ústí nad Labem byla ještě před několika lety útočištěm pestré řady živočichů, například chráněných ropuch. Život ve vodě ale postupně zredukovaly kachny, k jejichž množení přispívají i lidé, kteří je krmí. ČTK to řekl tajemník radnice obvodu Severní Terasa Petr Vlasák.Úřad v srpnu lagunu vyčistil. Obvod si najímá i specializovanou firmu, která nádrž prohlédne kvůli možnému výskytu živočichů. V případě, že by se tam nějaký živočich přeci jen nacházel, je úkolem firmy ho před vypuštěním a vyčištěním nádrže přenést do bezpečí.

"Je to doposud chráněná voda. Je to chráněné ze zákona, ale ti živočichové už tam bohužel všechny kachny, co se tam nastěhovaly, sežraly," uvedl Vlasák. "Nás to hrozně mrzí, protože tam byl krásný život," doplnil. Naposledy bylo nutné živočichy po odborném monitoringu přestěhovat do jezírek nad sídlištěm asi před třemi lety. V nádrži se vyskytovali třeba potápník, mlok, čolek, rosnička nebo skokan.

Pracovníci úřadu se pustili do důkladného čištění laguny na konci srpna. Mají k tomu speciální stroje s kartáči. Na dně nádrže je sediment, kterého ji zbavují. "Sediment vzniká tím, že i přes cedule s upozorněním, aby lidé kachny nekrmili pečivem, oni tak činí, a zbytky pak padají na dno. Samozřejmě tam kachny potom i kálejí," řekl Vlasák. Po vyčištění se nádrž ještě dezinfikuje a vystříká se látkou zabraňující vzniku řas a sedimentu. Funguje to však jen dočasně. Znovu se pracovníci do čištění dají v březnu.

Odhadem za akci obvod zaplatil asi 50 000 korun. Nádrž vypouští a čistí dvakrát ročně. Řídí se přitom pokyny odboru životního prostředí na krajském úřadu a Agentury ochrany přírody ČR.

