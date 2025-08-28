Náklady na dosavadní sanaci v Hustopečích nad Bečvou odhaduje Správa železnic na 258 milionů korun
Zasažené území od okolního prostředí izoluje ocelová stěna. Čerpanou kontaminovanou podzemní vodu nadále na místě čistí filtry s aktivním uhlím. "Vzhledem k tomu, že se na hladině podzemní vody téměř přestala objevovat fáze benzenu, bylo možné přejít k intenzivnímu filtrování kontaminované podzemní vody. Filtry s aktivním uhlím, které umožňují čištění kontaminované podzemní vody ve velkém objemu, jsou nyní již v plném provozu. Pomocí koloidního aktivního uhlí je sanován uniklý benzen za larsenovou stěnou na severním poloostrovu nádrže č. 6. Toto opatření se zatím jeví jako účinné," doplnila mluvčí inspekce.
Opatření jsou součástí první etapy sanace. "Co se týká sanace ekologických škod, v současnosti probíhají sanační práce na základě aktuální smlouvy se společností Dekonta s rámcem 183 milionů korun a postupným plněním. Při vyčerpání celého smluvního rámce by se na podzim mohly souhrnné náklady na sanaci území přiblížit částce 258 milionů korun," řekl ČTK Gavenda. Dalších 113 milionů korun budou stát náklady na obnovu zasažené infrastruktury. "První etapa oprav potřebná k samotnému zprovoznění trati vyšla přibližně na 23 milionů korun a pro obnovu poškozené infrastruktury stanice počítáme s celkovými náklady kolem 90 milionů korun. Většina těchto prací proběhne letos na podzim," dodal Gavenda.
Termín ukončení sanačních prací je podle zástupců inspekce v tuto chvíli obtížné odhadnout, záviset to bude na zhodnocení výsledků první fáze a návrhu druhé fáze sanace, což je v gesci SŽ. "Projekt druhé etapy navazujících sanačních prací bude zaměřen zejména na dosažení dlouhodobě akceptovatelné úrovně znečištění v předmětném území," dodala Loužecká.
Policie v případu zatím nikoho neobvinila, zda by posun mohl nastat do konce tohoto roku, nedokázala její mluvčí Miluše Zajícová odhadnout. "Vše záleží na dodání nezbytné dokumentace, kterou potřebujeme k provedení dalších procesních úkonů a aby fáze prověřování mohla být ukončena. Po dodání se budou zjištěné podklady vyhodnocovat a následně v dané věci rozhodovat," řekla ČTK policejní mluvčí s tím, že policisté čekají na dodání vyžádaných znaleckých posudků a dalších zpráv dotčených institucí, což se odráží na době prověřování.
Nehoda, která nemá v historii České republiky obdoby, se stala 28. února v 11:40, když nákladní vlak převážející z chemičky DEZA ve Valašském Meziříčí 1020 tun benzenu vykolejil na vjezdu do stanice Hustopeče nad Bečvou na Přerovsku. Většinu ze 17 vykolejených vagonů zachvátil požár, některé shořely se svým nákladem úplně, některé jen zčásti, nezasažené byly jen dvě poslední cisterny vlaku. Kromě části nákladu, který shořel, se tato toxická a karcinogenní látka dostala do půdy.
reklama