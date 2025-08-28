https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/naklady-na-dosavadni-sanaci-v-hustopecich-nad-becvou-odhaduje-sprava-zeleznic-na-258-milionu-korun
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Náklady na dosavadní sanaci v Hustopečích nad Bečvou odhaduje Správa železnic na 258 milionů korun

28.8.2025 00:57 (ČTK)
Zdroj | Hasičský záchranný sbor ČR - Olomoucký kraj
Až čtvrt miliardy korun by mohly dosáhnout letos na podzim náklady za dosavadní sanaci území v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku, kde před půl rokem havaroval nákladní vlak s toxickým benzenem. Podle Správy železnic (SŽ) první etapa likvidace ekologických škod vyjde na 183 milionů korun, s předchozími pracemi by se na podzim mohly souhrnné náklady přiblížit 258 milionům korun, řekl ČTK mluvčí SŽ Dušan Gavenda. Z místa havárie dosud odborníci odstranili zhruba 110 tun benzenu. V současné době se na hladině podzemní vody už téměř neobjevuje samostatná vrstva benzenu, řekla ČTK mluvčí ČIŽP Miriam Loužecká. Případ i nadále prověřuje policie, dosud nebyl nikdo obviněn.
 
Podle posledních odhadů sanační společnosti uniklo do životního prostředí v důsledku havárie zhruba 250 tun benzenu. "Z lokality bylo dosud odvezeno více než 5300 metrů krychlových kontaminované podzemní vody a odstraněno bylo zhruba 110 tun benzenu. Lze předpokládat, že benzenu je na lokalitě méně oproti původním odhadům, což je pozitivní z hlediska délky a ceny sanace," řekla ČTK Loužecká. "S ohledem na aktuální odhady sanační společnosti nepředpokládáme, že by se na lokalitě nacházelo více než sto tun benzenu, bude to pravděpodobně méně," doplnila.

Zasažené území od okolního prostředí izoluje ocelová stěna. Čerpanou kontaminovanou podzemní vodu nadále na místě čistí filtry s aktivním uhlím. "Vzhledem k tomu, že se na hladině podzemní vody téměř přestala objevovat fáze benzenu, bylo možné přejít k intenzivnímu filtrování kontaminované podzemní vody. Filtry s aktivním uhlím, které umožňují čištění kontaminované podzemní vody ve velkém objemu, jsou nyní již v plném provozu. Pomocí koloidního aktivního uhlí je sanován uniklý benzen za larsenovou stěnou na severním poloostrovu nádrže č. 6. Toto opatření se zatím jeví jako účinné," doplnila mluvčí inspekce.

Opatření jsou součástí první etapy sanace. "Co se týká sanace ekologických škod, v současnosti probíhají sanační práce na základě aktuální smlouvy se společností Dekonta s rámcem 183 milionů korun a postupným plněním. Při vyčerpání celého smluvního rámce by se na podzim mohly souhrnné náklady na sanaci území přiblížit částce 258 milionů korun," řekl ČTK Gavenda. Dalších 113 milionů korun budou stát náklady na obnovu zasažené infrastruktury. "První etapa oprav potřebná k samotnému zprovoznění trati vyšla přibližně na 23 milionů korun a pro obnovu poškozené infrastruktury stanice počítáme s celkovými náklady kolem 90 milionů korun. Většina těchto prací proběhne letos na podzim," dodal Gavenda.

Termín ukončení sanačních prací je podle zástupců inspekce v tuto chvíli obtížné odhadnout, záviset to bude na zhodnocení výsledků první fáze a návrhu druhé fáze sanace, což je v gesci SŽ. "Projekt druhé etapy navazujících sanačních prací bude zaměřen zejména na dosažení dlouhodobě akceptovatelné úrovně znečištění v předmětném území," dodala Loužecká.

Policie v případu zatím nikoho neobvinila, zda by posun mohl nastat do konce tohoto roku, nedokázala její mluvčí Miluše Zajícová odhadnout. "Vše záleží na dodání nezbytné dokumentace, kterou potřebujeme k provedení dalších procesních úkonů a aby fáze prověřování mohla být ukončena. Po dodání se budou zjištěné podklady vyhodnocovat a následně v dané věci rozhodovat," řekla ČTK policejní mluvčí s tím, že policisté čekají na dodání vyžádaných znaleckých posudků a dalších zpráv dotčených institucí, což se odráží na době prověřování.

Nehoda, která nemá v historii České republiky obdoby, se stala 28. února v 11:40, když nákladní vlak převážející z chemičky DEZA ve Valašském Meziříčí 1020 tun benzenu vykolejil na vjezdu do stanice Hustopeče nad Bečvou na Přerovsku. Většinu ze 17 vykolejených vagonů zachvátil požár, některé shořely se svým nákladem úplně, některé jen zčásti, nezasažené byly jen dvě poslední cisterny vlaku. Kromě části nákladu, který shořel, se tato toxická a karcinogenní látka dostala do půdy.

reklama
 
Alena Horáková
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Sanace kontaminované půdy Foto: Hasičský záchranný sbor ČR - Olomoucký kraj Stav nebezpečí kvůli likvidaci benzenu u Hustopečí vláda prodloužila do 24. září Sanace kontaminované půdy Foto: Hasičský záchranný sbor ČR - Olomoucký kraj Hladík navrhne, aby dnešní prodloužení stavu nebezpečí u Hustopečí bylo poslední Sanace kontaminované půdy Foto: Hasičský záchranný sbor ČR - Olomoucký kraj Hejtman žádá vládu o páté prodloužení stavu nebezpečí u Hustopečí nad Bečvou

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Ministerstvo chce rozšířit program dotací na likvidaci azbestu i pro fyzické osoby

Diskuse: 6

Vědci našli v meandru řeky Ohře populaci užovky stromové s výjimečnou genetickou bohatostí

Diskuse: 5

Nejhezčí německá turistická stezka letošního roku je hned za českými hranicemi

V Česku budou moci vznikat od ledna rodinná zemědělská hospodářství

Diskuse: 10

Vlčice, která minulý týden na Šumavě po odchytu uhynula, byla z výběhu v Srní

Diskuse: 13

Pavla Setničková: Krajský úřad zastavil nevhodný developerský záměr na Šumavě

Diskuse: 12

Rybníky dokážou vytvořit dostatek potravy pro ryby, vyplývá z výzkumu

Diskuse: 33
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist