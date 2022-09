Náměstek MPO: Krátkodobá řešení energetické krize hasí důsledek, neřeší příčinu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Národní i evropská krátkodobá řešení energetické krize se zabývají jen dopady na domácnosti a podniky, ale podle náměstka ministra průmyslu René Neděly je potřeba střednědobě a dlouhodobě řešit i příčiny, aby dále fungoval evropský energetický trh. Neděla na na brněnské konferenci Energetika 2022 dále uvedl, že trh nesmí být přeregulovaný, ale jen vylepšený, aby nenastávaly extrémní situace jako nyní.

Krátkodobá řešení je podle něj třeba aktivovat kvůli zachování sociálního a ekonomického smíru. "Neřeší ale původní problém, kvůli kterému nyní energetiku využívají a možná až zneužívají politické strany, které nejsou proevropské. Každopádně cílem krátkodobých řešení je přežít jeden až dva roky, než se trh dokáže stabilizovat," řekl Neděla.

Zmínil i potřebu toho, aby Evropská unie dala řešení jednotnou podobu, protože stejně jako když začal covid, použily národní státy nástroje, jaké měly k dispozici.

Dlouhodobě je podle něj nutné vylepšit současný model a vytvořit funkční "zarážky", které zamezí takovému nárůstu cen, kdy jsou dnes na násobcích těch, než byly před rokem. "Potřeba je také aktualizovat strategické dokumenty a snižovat energetickou závislost na zemích, jako je právě Rusko. A i když to zní jako klišé, je potřeba postupovat tak, abychom se nedostali do jiné energetické závislosti. Také je potřeba zmapovat energetické zdroje a suroviny dostupné v EU. Současná data jsou ze 60. a 70. let minulého století," řekl Neděla.

Podle Michala Macenauera z poradenské firmy pro energetiku EGÚ Brno je energetika řadu let v Evropě podfinancovaná a válka jen podtrhla a zvýraznila problémy, s nimiž se v posledních letech potýká.

