Národní zemědělské muzeum Ostrava připravilo výstavu o plastech a recyklaci

Ilustrační foto

V ostravské pobočce Národního zemědělského muzea je k vidění výstava Plasty jako dobrý sluha, ale zlý pán. Návštěvníky má poučit o plastech a jejich efektivním využití. Cílem je zábavnou formou informovat o plastech, jejich recyklaci či možnostech jejich využití. ČTK to za pořadatele řekla Lucie Pavlásková. Výstava je určena školám jako doplněk k výuce o ekologii. Otevřená bude do poloviny dubna 2025."Výstava skvěle doplňuje nabídku Národního zemědělského muzea v Ostravě, protože se dlouhodobě věnujeme tematice udržitelného zemědělství a potravinářství. Zemědělství představuje jednoho z velkých spotřebitelů plastů. Bez plastů zatím neumíme vypěstovat rostliny, uchovávat některé druhy krmiva, skladovat sypké a tekuté materiály, většina potravin má plastové obaly. Proto je strašně důležité, aby měla veřejnost možnost seznámit se s tím, jak na plasty nahlížíme dnes ," uvedl ředitel muzea Ivan Berger.

Úkolem výstavy je podle něj učit děti, ale i dospělé, jak plasty co nejlépe používat, jak s nimi nakládat a co může každý jedinec dělat, abychom vlastnosti plastů využívali co nejefektivněji. "Návštěvníci se zde dozví mnoho i ne příliš známých, a přesto zásadních faktů o plastech. Součástí výstavy bude i edukační program připravený pro žáky základních a studenty středních škol," doplnil ředitel.

