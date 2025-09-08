https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/navrh-na-promenu-okoli-ponavky-v-brne-pocita-s-sirsim-korytem-toku-i-mokradem
Návrh na proměnu okolí Ponávky v Brně počítá s širším korytem toku i mokřadem

8.9.2025 10:22 | BRNO (ČTK)
Diskuse: 1
Foto | Kichigin / Shutterstock
Mokřad v Zamilovaném hájku nebo širší koryto říčky Ponávky obsahuje vítězný návrh, jenž vzešel z krajinářského soutěžního workshopu organizovaného Kanceláři architekta města (KAM) Brna. Autorkami návrhu jsou Klára Zahradníčková a Ada Rypl Žabčíková, které na jeho základě vypracují koncepční studii jako podklad pro samosprávy. Nejlepší z vizí i nápady dalších soutěžních týmů si veřejnost bude moci prohlédnout v říjnu v galerii KAM na Zelném trhu.
 
Vybraný návrh nejlépe odpovídal požadavkům městských částí Královo Pole a Řečkovice a Mokrá Hora, které organizaci workshopu zadaly. "Je promyšlený a komplexní, má silnou krajinářskou vizi a je doplněný o zdůvodněný plán proměny celého území, a to včetně určení prioritních míst. Autorky našly vhodná místa pro propojení krajiny a veřejných prostranství. Důraz dávají na přírodě blízký přístup, práci s vodním tokem a podporu zdejšího ekosystému," uvedla starostka Králova Pole Andrea Pazderová (ODS).

Příkladem podle ní může být vstup do území u královopolského nádraží, kde se voda stává určujícím prvkem, dostat se dá přímo k hladině. Bývalý lom v oblasti Čertova mlýna by pak mohl mít nové nábřeží a proměnit se ve vítané místo setkávání, dodala.

Starosta Řečkovic a Mokré Hory Marek Viskot (SOCDEM) kromě jiného ocenil, že vítězný tým navrhuje vznik mokřadu s meandrujícím korytem. Poskytne útočiště ptákům či obojživelníkům a lávky a pěšiny z kamenných šlapáků nadále umožní pobyt i rekreaci návštěvníků.

Autorky si lokalitu představují jako park založený na silné přírodní a místní městské identitě doplněné příměstskými prvky – od sportu a rekreace až po průmysl a zemědělství. Jejich cílem je postupně zpřírodnit tok Ponávky, která pak díky začlenění přírodních i protipovodňových hledisek zajistí všechny potřebné a oceňované funkce toku v městské krajině. Na základě návrhu nyní vypracují koncepční studii, která se stane podkladem pro změny územního plánu nebo rozhodování ohledně jednotlivých záměrů pro město i městské části.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
PH

Pavel Hanzl

8.9.2025 11:46
To je v místě dnešní retenční nádrže, ne? Dobrý nápad. Velmi se mi líbí úprava Svratky z Pisárek až na jih k soutoku se Svitavou, jsou tam oddělené cyklošky od pěších, křížení silnic se podjíždí, prostě paráda.
Odpovědět

Pražská EVVOluce

