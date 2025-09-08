Návrh na proměnu okolí Ponávky v Brně počítá s širším korytem toku i mokřadem
Příkladem podle ní může být vstup do území u královopolského nádraží, kde se voda stává určujícím prvkem, dostat se dá přímo k hladině. Bývalý lom v oblasti Čertova mlýna by pak mohl mít nové nábřeží a proměnit se ve vítané místo setkávání, dodala.
Starosta Řečkovic a Mokré Hory Marek Viskot (SOCDEM) kromě jiného ocenil, že vítězný tým navrhuje vznik mokřadu s meandrujícím korytem. Poskytne útočiště ptákům či obojživelníkům a lávky a pěšiny z kamenných šlapáků nadále umožní pobyt i rekreaci návštěvníků.
Autorky si lokalitu představují jako park založený na silné přírodní a místní městské identitě doplněné příměstskými prvky – od sportu a rekreace až po průmysl a zemědělství. Jejich cílem je postupně zpřírodnit tok Ponávky, která pak díky začlenění přírodních i protipovodňových hledisek zajistí všechny potřebné a oceňované funkce toku v městské krajině. Na základě návrhu nyní vypracují koncepční studii, která se stane podkladem pro změny územního plánu nebo rozhodování ohledně jednotlivých záměrů pro město i městské části.
