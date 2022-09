Názory analytiků na dohodu ministrů energetiky EU jsou různé

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Názory analytiků na páteční dohodu ministrů energetiky Evropské unie se různí. Podle některých jde o správný krok, podle jiných jde o neakceschopnost EU a neposunutí jednání. Shodli se ale na tom, že dobrým rozhodnutím je nestanovení maximální ceny za plyn. Státy Evropské unie navrhují využít nečekané zisky producentů energie z levnějších zdrojů na pomoc spotřebitelům. Po mimořádném jednání ministrů EU zodpovědných za energetiku to oznámil český ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, který zasedání vedl.

Zástupci vlád Evropskou komisi (EK) pověřili také přípravou dalších opatření, včetně celounijních úspor energie či stanovení stropu cen plynu. Na zastropování cen plynu dováženého z Ruska, jak navrhovala EK, ale ministři shodu nenašli. Proti tomuto návrhu se stavěly zejména středoevropské země včetně České republiky.

"Využít takto získané prostředky je samozřejmě správné. Nepraktický je bohužel případný časový nesoulad - příjmy z takové daně přijdou nejdříve v březnu 2023 a jak vidíme na příkladu Itálie, inkaso může být o hodně nižší. Dotčení potřebují pomoc hned," řekl ČTK analytik portálu Capitalinked.com Radim Dohnal.

Dohnal souhlasí s tím, že se nestanovil strop cen plynu. "To by totiž v současné době vlastně znamenalo zákaz dovozu plynu z Ruska a možná i z dalších zemí, a navíc možná povolení pro dovoz do spřátelených zemí Srbsko, Maďarsko. Toto by mířilřeo hodně mimo terč, či zpět na stlce," uvedl Dohnal. Jediným správným řešením je podle něj cenový strop na cenu elektřinu na celém území EU. Každé opatření je ale podle něj potřeba doplnit požadavkem, nařízením či doporučením na snižování spotřeby a úspory elektřiny a plynu.

Schůzka ministrů energetiky EU řešení energetické krize příliš dopředu neposunula podle analytika XTB Jiřího Tylečka. "Ministři se sice shodli na potřebě zastropování zisků energetických firem, které produkují elektřinu jinými než plynovými zdroji, ale nezdá se, že by se jednalo o jednotné celoevropské řešení. Schválení konkrétních koordinovaných úsporných opatření jsme se také nedočkali. Opět jsme svědky spíše neakceschopnosti EU než jasných, rychlých a cílených opatření," uvedl Tyleček. I on ale kvituje to, že neprošel návrh na určení maximální ceny plynu z Ruska, protože by tento krok mohl dále snížit tok plynu do Evropy mimo plynovod Nord Stream 1.

